Irina Shayk per uno dei suoi look da red carpet ha puntato su un top nero H&M della collezione Conscious Exclusive presente negli store a partire da ieri. Non possiamo fare a meno di notare come quest’anno la moda si concentri su uno stile anni ’80, cominciando dai dettagli che esaltano le maniche e le spalle.

A cominciare da quelle floating, come i top corti con i maxi volant e i top monospalla e in vinile, ecco che la moda anni ’80 ritorna più forte di prima. Capi dai volumi extra, volant e dettagli iper femminili, sono soprattutto i brand del fast fashion a proporre top donna, vestiti, bluse e camicette che fanno perdere la testa. Il top di H&M indossato dalla modella Irina Shayk è l’esempio di come un marchio cheap possa risultare super chic, anche se questa volta si colloca in una fascia di prezzo leggermente più alta (99 euro su hm.com), ma c’è un motivo. La nuova linea H&M Conscious Exclusive ha un approccio più sostenibile, utilizzando materiali riciclati per ridurre l’impatto ambientale.

Irina Shayk può indossare qualsiasi cosa e farlo sembrare di alta moda. Ma avreste mai immaginato che il look total black che indossava alle ICONE BAZAAR fosse di H&M? La top model ha sfoggiato un completo in velluto in due pezzi della collezione Conscious Exclusive sostenibile di H&M in poliestere riciclato. La parte superiore, al dettaglio a $99, vantava increspature strutturate sulle spalle e la gonna, a $ 59,99, coperta da dettagli riciclati. Irina ha impreziosito l’outfit con dei sandali con dal tacco a spillo e una borsa con manico rosso per un tocco di colore.