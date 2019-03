Signore e signori, il tailleur! Vagliamo subito alcuni dei migliori stili di completi da indossare questa primavera 2019. Ecco degli esempi tra i preferiti di sempre, tra i tailleur, che sono assolutamente indispensabili per dare uno sguardo giusto al lavoro e alle occasioni speciali, ma anche al tempo libero.

Oversize, skinny o cut-out?

Come possiamo notare tra le ultime collezioni delle grandi firme, ma anche dallo street style, ci sono grandi disegni realizzati con una gamma di tessuti tra cui tweed sordina, sete di cobalto. Ogni singolo abito è perfettamente su misura e sicuramente ti farà sembrare grintosa ma elegante e disimpegnata allo stesso tempo. Abbiamo raccolto disegni fluidi, sagome ispirate agli anni ’70, oltre a versioni skinny, a gamba larga, slim fit e cut-out.

Mai sentito parlare di pantsuit?

Quindi, cosa c’è di nuovo nel pantsuit e perché è così popolare quest’anno? È una scelta perfetta per tutte le stagioni. Il tailleur nasce con un grande pregio, che è quello di tenerti al caldo e coperto, con una giacca più o meno avvolgente, ma allo stesso tempo di lasciarti libero di toglierla svelando la sexy camicetta che hai scelto come sottogiacca, o la tee super ironica e colorata tanto in voga di questi tempi.

Quest’anno i look e gli accostamenti impazziscono letteralmente, si va dai luminosi fucsia a versioni stampate futuristiche. Ma i classici non muoiono mai, perché in giro si vedono anche molti brand che hanno puntato tutto su i tagli classic-chic senza tempo.

Se hai intenzione di impegnarti in un nuovo look in questa tiepida stagione, fa’ che sia il tailleur pantalone. Emanando working girl vibes, il power suit è decisamente tornato alla ribalta ed in piena forza per rivestire il ruolo di must have nell’armadio. Sia che tu voglia provare il blazer a quadri ispirato agli anni ’80 o un tailleur pantalone rosa ultra girlish o un minigonna, la parola d’ordine abbiamo capito tutti quale sia.

