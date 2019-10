Le tendenze capelli 2019 parlano chiaro: i ricci con frangia, meglio se scalati, sono il must have del momento e le star confermano. Questo taglio incornicia il viso e dona immediatamente un aspetto cool e glamour.

Rock’n’roll

L’ispirazione arriva da Jennifer Beals di “Flashdance”, è riccia, naturale e un po’ selvaggi, il massimo è abbinarla a un taglio scalato alle spalle. Il segreto per avere una frangia come lei è cercare di asciugare i capelli al naturale, magari usando della spuma per compattare i ricci, in alternativa optare per phon e diffusore e cercare di non aprire le ciocche ma dare loro un movimento. Infine, per una maggiore pienezza dell’aspetto complessivo del taglio riccio con la “frangia messy”, sono perfette le colorazioni intense ed accese all’ultimo grido, come ad esempio nero, viola e rosso ciliegia.

Celebrità

Anche le celebrità non possono rinunciare ai capelli ricci con frangia. Jennifer Lopez è una delle star più amate al mondo, da sempre considerata icona di stile e bellezza. Si è sempre distinta per il suo splendore e non di rado ha stravolto completamente il look. Negli ultimi tempi sul profilo Instagram aveva postato spesso foto in cui sfoggia un bob corto e riccio con frangia. Messy e voluminoso, il cosiddetto gym bob potrebbe diventare il taglio da prendere come esempio per tutte le ricce naturali (un po’ come il caschetto sfoggiato di recente dalla top model Naomi Campbell). Insomma, cosa stiamo aspettando? È arrivato il momento di darci un taglio per essere al passo con le tendenze autunno 2019.