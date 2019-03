Ed ecco che dalla calda Spagna arriva quasi fosse un’apparizione l’uomo dell’anno. Si, stiamo parlando di Jon Kortajarena, che secondo la classifica di Forbes è attualmente uno dei modelli più pagati e richiesti al mondo. Jon ha 32 anni, viene da Bilbao, ed entra a far parte del fashion system dal 2009.Ma il suo esordio risale al 2004, con Emporio Armani e John Galliano. Da allora, ha prestato volto e corpo per i più grandi marchi della moda, fino alle ultime campagne per cui ha posato da Balmain, Bulgari e Tom Ford. La rivista GQ Australia ha eletto nel 2018 il super modello spagnolo Jon Kortajarena come uomo dell’anno. Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, Jon non ha ancora trovato l’amore e chissà se non potremmo essere noi le fortunate o i fortunati.

Jon Kortajarena: Il modello dal cuore ambientalista

Jon Kortajarena è uno dei modelli più ricercati al mondo, oltre a calcare le passerelle e posare per numerose griffe, il bel modello tiene molto all’ambiente. Il trentunenne spagnolo non solo è estremamente sexy, ma anche un ambientalista attivo. Jon Kortajarena fa parte di numerose associazioni ambientaliste e e ultimamente sembra essersi prodigato per la piaga riscaldamento globale. Il modello si è unito alla campagna ambientale della fondazione The Climate Project, che si dedica a sensibilizzare le persone e le grandi aziende sui cambiamenti climatici.

Jon Kortajarena: gli occhi che ipnotizzano

Jon Kortajarena è sicuramente un modello d’impatto, i suoi occhi sembrano quasi ipnotizzare la macchina fotografica e chi vi è dall’altra parte. Nel 2014, il modello è stato classificato al quarto posto nell’elenco dei “Migliori modelli maschili nella storia” pubblicato dalla rivista Vogue. Jon Kortajarena misura un 1.88, magro ma super scolpito, un aspetto seducente, un sorriso malizioso, senza contare i suoi capelli dal ciuffo ribelle e quelle sopracciglia perfette e marcate.

Jon Kortajarena: il rapporto speciale con la madre

Jon Kortajarena condivide un rapporto speciale con la madre, dico, la signora Nuria Redruello che sarebbe è l‘unica che tocca e taglia i capelli. Perché il super modello è cresciuto tra asciugacapelli e bigodini, poiché sua madre è una parrucchiera e Jon si divertiva sin da bambino a dare consigli ai clienti sul look, senza immaginare che un giorno sarebbe diventato uno dei modelli più richiesti sulle passerelle.

Jon Kortajarena: una carriera stellare

La carriera di Jon Kortajaren decolla nel 2004, quando ha partecipato ad una sfilata di moda a Barcellona. Da lì una carriera piena di successi, grazie alle campagne Emporio Armani e John Galliano a Milano e Parigi. Jon diventa inoltre anche fonte di ispirazione per il designer Tom Ford. Ha lavorato al suo fianco per nove stagioni consecutive e addirittura ciò lo ha portato sul grande schermo come “Un uomo single” nel 2009 condividendo il conto con Colin Firth. Un lavoro che ha raccolto una critica favorevole che lo ha catapultato verso la celebrità oltre le passerelle.

Jon Kortajarena: questioni di cuore

Jon Kortajarena sembra che di amore no ne voglia proprio parlare. Sul suo profilo Instagram da 2 milioni di followers condivide spesso foto con amiche modelle, ma di fidanzate/i ufficiali nemmeno l’ombra. Chissà se quest’anno Jon ci stupirà con un bel anello al dito. Non ci tocca che aspettare e sparare di essere noi.