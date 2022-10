Il soggiorno: ecco come arredarlo

Arredare il soggiorno sembra facile ma non lo è, non basta infatti scegliere le cose che più ci piacciono e cercare di creare un’armonia tra i colori e gli stili, occorre fare molto di più, seguendo quelle che potremmo definire delle vere e proprie regole.

Ecco dunque che diventa essenziale prestare attenzione allo spazio a disposizione, sfruttando ogni angolo disponibile, ma anche valutare le esigenze di chi vi abita, senza dimenticare di tenere in considerazione fattori come l’illuminazione e i propri gusti.

Le regole da seguire

Le regole che secondo noi vanno seguite quando si procede ad arredare il soggiorno derivano direttamente dal buon senso.

Oltre a quanto già indicato qui sopra in relazione allo spazio, all’illuminazione e ai gusti, vi consigliamo di massimizzare l’utilizzo degli spazi vuoti, magari scegliendo una tra le diverse librerie di design per ogni ambiente, preoccupandovi di trovare la giusta posizione ad oggetti come il divano e la Tv.

Tra le altre regole non possiamo non inserire l’importanza di limitare al massimo gli assembramenti di mobili, magari affini a stili tra loro diversi e spesso difficili da calibrare, il tutto ricordandosi sempre di integrare ed abbinare correttamente non solo i colori ma anche i diversi materiali.

Dove presente ricordatevi di valorizzare al massimo la zona pranzo, simbolo di convivialità e punto di forza quando si deve arredare il soggiorno.

Arredare il soggiorno impone la necessità di dover far convivere tra loro zone funzionali diverse tra di loro, facendo in modo che queste siano in armonia: basti pensare alla zona relax che per alcuni coincide con la lettura di un buon libro su una poltrona e per altri con un divano e la propria serie tv preferita.

Ecco alcuni consigli

Vista la necessità di dover arredare il soggiorno tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli abitanti della casa abbiamo per voi alcuni consigli per un soggiorno accogliente e di design.

Per arredare un soggiorno accogliente e di design occorre giocare con le tonalità di colore e con le diverse sfumature, finendo per creare atmosfere che risultino piacevoli sia per chi ci vive che per gli ospiti.

In questo caso occorre scegliere il divano, protagonista indiscusso del soggiorno, e da questo procedere con la scelta degli altri componenti. Optate per un divano comodo, morbido e dal colore neutro o in contrasto con quello delle pareti ed arricchitelo attraverso i cuscini per divani: il miglior modo per dare un tocco di personalità al tutto. Non dimenticatevi della giusta poltrona e della libreria di design, altre due componenti che non possono mancare nel giusto soggiorno. Accanto a queste vi consigliamo di riporre un abat-jour o più, da sistemare nei punti più strategici. Non lasciate le pareti spoglie: arricchitele con quadri, foto ed immagini.