Il segreto di bellezza delle modelle è finalmente svelato: come avere una pelle perfetta per un viso senza imperfezioni

Trattamenti estetici naturali e per nulla invasivi per avere una pelle al meglio

I lettori del mio blog su Luxgallery.it conoscono bene la mia idea riguardo gli interventi di chirurgia estetica vera e propria e di come sposi profondamente la causa sulla bellezza naturale, talvolta caratterizzata da piccole, così dette; “imperfezioni”. Ho già trattato più volte questo argomento in tema di bellezza naturale e non, come nel mio ultimo articolo “Chirurgia estetica e modelle: come viene vista la mano del chirurgo nel mondo della moda?” . Però, talora, ho anche affermato: “per ora sposo completamente la bellezza naturale, ma non rinnego totalmente trattamenti estetici per mantenersi al meglio con il passare del tempo e dell’età che avanza”. Infatti, esistono trattamenti del tutto naturali, per niente invasivi e non troppo costosi, che permettono di mantenere al meglio la nostra pelle e un viso idratato e perfetto al tempo stesso.

Proprio per questo (perché amo prendermi cura del mio corpo e della mia pelle) , visto che rappresentano anche la mia carta d’identità rispetto il mio lavoro di modella; ho deciso di iniziare un percorso con un team di esperti del settore straordinari. E voglio riportare a Voi lettori i miei miglioramenti in termini non solo completamente estetici, ma anche interiori, della presa di coscienza di una maggiore attenzione alla propria cura personale a 360 gradi. Per cui, non solo un percorso per migliorarsi esteriormente e da un punto di vista puramente estetico e visivo, ma anche interiormente, cioè del “prendersi cura di sè perchè ci si vuole bene dal profondo”. Ne consegue una corretta volontà di migliorarsi, in primis per amore di se stessi prima che per il mero giudizio positivo degli altri.

Il segreto di bellezza delle modelle è stato finalmente svelato!

La prima sensazione che ho percepito entrando in questo centro estetico molto accogliente e raffinato è stata di completo agio e rilassatezza, come se mi sentissi da sempre “a casa”. Non avevo mai fatto nessun tipo di trattamento prima di quel momento, per cui ero totalmente allo scuro di queste realtà. Ricordiamoci sempre che questi trattamenti che sto introducendo nella mia “lifestyle” rispettano a pieno titolo la bellezza naturale e proprio per questo non stravolgono assolutamente la fisionomia della persona. Anzi, dal momento in cui si iniziano, si percepisce un miglioramento netto e immediato sulla pelle del vostro viso. E questo lo posso testimoniare con fermezza in prima persona!

Il personale all’interno del centro è stato molto disponibile e accogliente nei miei confronti e la Dott.ssa Ilse Ghinolfi (del centro antiagingmilano che ha seguito personalmente il mio trattamento) ancora di più. Gentilissima, simpatica e molto professionale. Ho avuto il grande piacere di conoscere una persona, prima che una dottoressa, con una personalità d’oro e straordinaria!

In fondo, l’essenza di un centro estetico che si rispetti, è far sentire le persone a proprio agio; coccolate da un team di figure professionali molto competenti, che lavorano quotidianamente per rendere al meglio la bellezza della persona. Che siano modelli o non….Anche se i modelli sono stati aiutati in maniera non indifferente da Madre Natura, è importante per loro, mantenersi al meglio, in vista anche di una vita frenetica alle volte senza sosta! Questi trattamenti estetici, infatti, contribuiscono a mantenere una pelle luminosa e ad eliminare eventuali segni di stanchezza.

I benefici dei trattamenti per il viso

A causa della troppa esposizione al sole, inquinamento e altri agenti esterni, la pelle del viso risulta spenta, poco tonica, con imperfezioni e segni di invecchiamento. Per cui, come nel mio caso, che svolgo un lavoro sulla mia immagine, ( e come molte mie colleghe modelle) è consigliabile sottoporsi a qualche trattamento viso, per rendere la pelle al meglio! I trattamenti al viso non sono tutti uguali. Cambiano a seconda del tipo di pelle di ognuno di noi, dallo stile di vita e dai risultati che si vogliono ottenere al termine delle sedute.

Qual è il trattamento fatto “su misura” per te?

Ci sono trattamenti idratanti, purificanti, anti-age o adatti a correggere una problematica specifica.

Il mini trattamento viso prevede:

– una detersione del viso per pulire la pelle dalle impurità

– uno scrub per eliminare cellule morte

– un massaggio per riattivare la circolazione e donare relax

– una maschera per tonificare la pelle

– una crema per idratare il viso

Quali risultati si ottengono con un trattamento professionale al viso? Pelle più tonica, luminosa, elastica, rilassata, idratata, più giovane e liscia a lungo.

In che cosa consiste nello specifico il mio trattamento?

Il mio trattamento viso è stato molto basilare, così detto “di prassi”. Ha consistito (per iniziare) in un ciclo di carbossiterapia associata alla luce pulsata. La Luce pulsata stimola la riproduzione del collagene, che provoca il naturale ringiovanimento del derma facciale e migliora l’immagine delle cicatrici, l’elasticità della pelle, le rughe e il suo aspetto generale. Oltre ad eliminare le vene evidenti che possono apparire, o macchie della pelle. La carbossiterapia, invece, stimola la vascolarizzazione, donando maggior luminosità e salute alla pelle. La carbossiterapia stimola anche la produzione di fibroblasti e collagene per migliorare la compattezza della pelle e ridefinire l’ovale. Inoltre, se applicata nella regione perioculare, l’iniezione di questo gas (anidride carbonica) può diminuire il gonfiore palpebrale e ridurre visibilmente, già dopo la prima seduta, le borse adipose della palpebra inferiore. Il tutto per una durata di 30 minuti circa.

”La bellezza salverà il mondo”

I miglioramenti non sono tardati ad arrivare e la mia pelle è molto più luminosa ed elastica. E questa, è stata solamente la mia prima seduta. Non vedo l’ora di vedere i miei risultati “naturali” alla fine del mio percorso. Una nuova avventura in termini di bellezza… e se è vero che nell’ “Idiota” Dostoevskij si affermava: ”La bellezza salverà il mondo”, rivolgendosi alla bellezza come “ideale” dotata del potere di ricomporre in un’unità armonica il disordine fondamentale della realtà, noi non possiamo far altro che prendercene cura! Per cui, non aspetto altro, che aggiornarvi dei miei miglioramenti! E far vedere a Voi, lettori fedeli del mio blog, il prima e il dopo. Il trattamento della modella “perfetta” è stato svelato. Alla prossima seduta!