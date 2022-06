Il fisico a clessidra è attualmente la forma più grande della moda. “Stiamo assistendo a un’ossessione per l’iperfemminilità in tutto il settore”, afferma Katie Devlin, ricercatrice di moda presso l’agenzia di intelligence sulle tendenze Stylus. “C’è stato un cambiamento nei tipi di corpi che vediamo rappresentati nella moda, [segnando] un deciso spostamento verso l’abbraccio di figure più formose e femminili”.

Fisico a clessidra nella moda

Le fautrici di questa tendenza fanno quasi tutte parte del mondo della moda. Alcune attivamente, come stiliste e designer, e altre più come influencer. Per esempio, la scorsa settimana Victoria Beckham ha lanciato VB Body, una capsule collection di abiti, bralette e leggings che modellano il corpo. Lei stessa confessa in una recente intervista, “ti stringono davvero in tutti i posti giusti e ti fanno un bel sedere tondo o una vita definita”. E poi ancora che ti piaccia o no, Kim Kardashian è la fautrice di questa tendenza. “Sono anni che spinge questa forma a clessidra”, afferma l’autrice e docente di moda alla Central Saint Martins Harriet Worsley. “La moda finalmente la sta raggiungendo.”

Kim Kardashian e Skims

Kim Kardashian è la regina del fisico a clessidra. Lei stessa lancia la sua linea di abbigliamento modellante, Skims, a settembre 2019. Introduce capi di abbigliamento comprensivi di taglie come un trainer in vita e pantaloncini da ciclismo che appiattiscono le pance e “migliorano la forma naturale del tuo sedere”. Selfridges, che vende Skims, riporta un “enorme picco” nelle sue vendite – “e non sembra a rallentare”, dice Grace Neal, una buyer di abbigliamento femminile. “Abbiamo visto un aumento del 118% delle vendite di Skims rispetto all’anno precedente.” Tuttavia, aggiunge, i clienti stanno cercando qualcosa di leggermente diverso in questi giorni. “Non sono necessariamente alla ricerca di indumenti modellanti per farli sembrare più magri”, dice, “ma per migliorare il corpo che hanno già”.

Lizzo e la forma a clessidra: crea Yitty

Anche esponenti importanti della musica contemporanea fanno la loro parte del gruppo di persone che cercano di portare in auge il fisico a clessidra. Più che in auge qui si parla di normalizzare una figura femminile più che naturale. La nuova linea di shapewear della cantante americana Lizzo infatti, Yitty, lanciata il 12 aprile, va ancora oltre celebrando una forma femminile più piena.

I suoi vestiti non sono progettati per essere nascosti e indossati con segreta vergogna, ma come indumenti (molto attillati) a pieno titolo. Gilet, pantaloncini da ciclismo e body, in blu elettrico, giallo neon e un’audace stampa di ali di farfalla possono essere indossati “come sottostrato o sfoggiati”, afferma il sito web. Modellando lei stessa parte della gamma, Lizzo sta facendo proprio quest’ultimo. In un recente post su Instagram, Lizzo ha dichiarato: “Sono stufa delle persone che mi dicono come dovrei apparire e sentire riguardo al mio corpo. Sono stanco che il disagio sia sinonimo di sexy. Yitty non è solo shapewear, è la tua occasione per reclamare il tuo corpo e ridefinire il tuo standard di bellezza”.