Come pensi di festeggiare? Giugno è qui, e questo significa due cose che l’estate è in pieno gorgoglìo e che stiamo festeggiando il mese del Pride! Ognuno a proprio modo, ma comunque due ottimi motivi per essere felici. E così, per celebrare la meraviglia che è il mese del Pride, abbiamo messo insieme un riepilogo dei migliori e più celebrativi look adatti al contesto. Chiaramente non aspettatevi un trucco nude e sobrio. Bensì colori ed arcobaleni, ed esplosioni di arcobaleni colorati!

Quale occasione migliore per celebrare l’amore in tutte le sue forme con un make up arcobaleno ispirato ai colori che rappresentano il mondo LGBTQ? Su Instagram spopolano gli hashtag #lgbtqmakeup e #rainbowmakeup che conta più di 150.000 immagini condivise con ombretti, eyeliner e labbra multicolor. Un look audace e frizzante che non passa innoservato, perfetto anche per le sere d’estate, i party in riva al mare e le occasioni in cui vuoi farti notare.

Naturalmente, tutti i make-up, come dicevamo, hanno un tema arcobaleno (strano!), e sono garantiti per farvi sorridere.

Quindi, sembra proprio che sia arrivato il tempo adatto per marciare, ballare, cantare ed urlare all’interno delle città, o (per i più pigri) di sfilare sopra ai carri del Pride. Beh siete venuti proprio nel posto giusto per completare il vostro look pazzesco. Preparatevi per qualche ispirazione seria sul serio! Per prima cosa, vi porto questo meraviglioso look arcobaleno a tema festival. Lo so, sembra too much, e lo è, ma seriamente, quanto è alla moda?

Un’opzione sarebbe giocare molto con i rossetti matte delle colorazioni un po’ più audaci. A noi questo blu che vira all’ottanio ci fa impazzire.

Un classico arcobaleno? Questo lo è alla perfezione. 10/10 per l’uso dei colori quasi geometrico, sopracciglia escluse, portabilissimo anche per un aperitivo a bordo piscina.

Ok, questi occhi coloratissimi e sfumati sono sicuramente i più ammalianti e, perché no, “eleganti” della gallery. Noi li amiamo.

Si potrebbe sempre andare per un trucco occhi neutro, giusto una riga di eye-liner, con delle labbra così drammatiche. Si raccomanda di abbondare col mascara.