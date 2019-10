“Sono innamorata di chi ha la mia stessa visione di tutto ciò che accade nel mondo. Amo chi mi sta aiutando a crescere. Amo chi si è preso cura di me anche quando non avrebbe dovuto farlo e ha comprato così tanta pazienza da doverla pagare in svariati milioni di lingotti d’oro. Sono innamorata di chi mi accompagnerà nella vita no matter what!”.

Tutti la conosciamo come Roshelle, ma il suo vero nome è Rossella Discolo, nata a Lodi nel 1995, da sempre amante del rap americano, inizia a partecipare a gare di freestyle in inglese e a scrivere personalmente canzoni famose riadattandole. Nel 2016 partecipa ad X Factor e la sua vita cambia radicalmente.

Rosa

Roshelle ama tutto ciò che è rosa, come i suoi capelli. Il rosa rappresenta proprio la sua personalità, ormai sono divenuti un chiaro segno distintivo, ovviamente si tratta di una tinta, ma lei è sempre ironica a riguardo e sostiene che sia il suo colore naturale.

Beauty

Negli anni è divenuta una vera icona del mondo della moda, in grado di farsi notare soprattutto per i suoi beauty look, dalle lentiggini finte, alle frasi d’amore che scrive ogni giorno sul suo viso con l’eye-liner. Un vero simbolo di novità nel mondo della musica italiana.

Scandalo

Non dimentichiamoci nemmeno del suo gran bel fisico, Roshelle ha tutte caratteristiche chiave che gli hanno permesso di essere notata da brand importanti. Spesso, la cantante è al centro del gossip per video clip musicali e post con capi vedo non vedo.

Look

Il look di Roshelle non ci possiamo soffermare solo sui capelli, ma può vantare un fisico da paura e indossare qualsiasi tipologia di abito. Ma la cantante preferisce ai classici look da sfilata, uno stile che ricorda il mondo rap americano.

Venerdì

Solitamente Roshelle, ama stringere un contatto profondo e intimo con il suo pubblico, ecco perché quasi ogni venerdì crea storie su Instagram in cui parla di amore e chiede a tutti i suoi seguaci di aprirsi, raccontando quali sono le loro passioni e le emozioni.

Amore

Roshelle non si apre però sulla sua vita sentimentale, ma sembra che nella sua vita, ci sia da diversi anni un ragazzo di nome Paride.

Musica

Roshelle è tornata con un nuovo singolo, Mama, pubblicato poche settimane fa per Sony Music. Dopo la pubblicazione di Tutti Frutty, realizzato in collaborazione con il produttore Don Joe, questa volta la cantante è tornata con un brano in italiano e vede la partecipazione del rapper napoletano Lele Blade.