Il Lago di Braies è una delle mete più instagrammabili d’Italia

Parliamo di una meraviglia tutta italiana: il lago di Braies è una delle più grandi attrazioni dell’ Alto Adige! Del tutto naturale, si tratta del lago più ampio delle Dolomiti. Cattura e incanta con il suo tipico colore smeraldino, sia d’estate che in inverno. Nella stagione fredda, tra l’altro, si copre sempre di ghiaccio e neve, rendendo il paesaggio in cui è incastonato davvero magico. E’ sempre frequentato, in ogni stagione infatti offre diverse possibilità di svago: passeggiate, alpinismo, racchette da neve, nordic walking.

Come arrivarci

Ma dove si trova, nello specifico, il Lago di Braies? Per raggiungere questa località, si deve imboccare lo svincolo per la Val di Braies, localizzata tra Monguelfo e Villabassa. Ci troviamo in Alta Pusteria. La strada è facile: all’unico bivio che si incontra, si prende la strada in direzione del lago, dopo i villaggi di Ferrara e San Vito. Esiste un parcheggio per i camper, ovviamente, per tutti coloro che la montagna amano viverla in libertà. Infatti, il primo parcheggio sterrato che si incontra prima della fine della strada stessa, si vedrà il cartello che lo indica come parcheggio autobus. Qui le tariffe per lo scarico e per la sosta 24 ore sono espresse chiaramente.

La leggenda

Oltre i dati fisici bisogna dire che la storia del lago Braies è imperniata da molte leggende. Una di queste narra che un popolo selvaggio arrivò sulle montagne alla ricerca dell’ oro. Nella valle esistevano anche le popolazioni residenti, pastori e allevatori che, invidiosi dei nuovi venuti, organizzarono una spedizione punitiva per rubare le loro pietre preziose. Costoro si accorsero appena in tempo degli invasori e, per proteggere il loro tesoro, generarono delle fontane sotterranee e gettarono tutto l’oro in quello che diventò il Lago di Braies. Ecco perché questa meraviglia naturale possiede dei colori così mozzafiato, si dice. Si possono ammirare da vicino grazie a delle deliziose barche a remi che i locali noleggiano e che permettono di raggiungere il centro e l’altra sponda del Lago.