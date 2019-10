L’ultimo outfit sfoggiato da Jennifer Lopez, decisamente più casual, rispetto ai precedenti indossati in occasione della Milano Fashion Week. In giro per le strade di New York, la pop star ci dona ancora una volta lezioni di stile. J.Lo in jeans, scarpe stile scarponcino da montagna, maglione e cappotto, tutto sui toni dell’azzurro cielo e denim.

Mai più senza…

I jeans di Jennifer Lopez sono i jeans di tutte noi, quel paio fedelissimo che si porta casual insieme al maglione in lana che ci ripara dalla stagione fredda. Un vero must have per il nostro guardaroba Autunno/Inverno 2019 2020. La pop star in giro per le strade delle Grande Mela con indosso un jeans classico e rilassato, con la vita non eccessivamente alta. Sì, perchè, si sa,i capi in denim si possono adattare davvero a qualsiasi stile: dal classico, magari con un paio di sneakers, oppure uno stile romantico e finanche uno elegante per la sera. Il modello più cool è il boyfriend come quello di J.LO, dal cavallo basso, un capo versatile e adatto a tutte le occasioni.

Push up

Per chi non ha la fortuna di avere un lato B alla Jennifer Lopez, non c’è da preoccuparsi, ci pensano le tendenze Autunno/Inverno 2019 2020. Se per un reggiseno push up sai come funziona, per il denim è più o meno uguale. Il jeans sartoriale è trattato come un tessuto pregiato, dalla scelta dei modelli alle lavorazioni, ai particolari trattamenti e finissaggi. Tutto solo per impreziosire con grazia ed armonia le curve femminili. Quante volte abbiamo rinunciato a un modello di jeans pazzesco perché troppo stretto dietro, sulla gamba, con troppa pressione sulla pancia o magari perché non tagliava a modo le forme del fondoschiena? Ecco che quest’anno arriva la soluzione a tutti i nostri problemi.