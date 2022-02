Il gioco responsabile: tutti i componenti necessari

Quando si svolge una qualsiasi attività di scommessa su una piattaforma o casinò online vige sempre un forte scetticismo. Tutto questo accade perché ogni giocatore ha l’interesse di tutelare i propri dati personali ed economici. Proprio per tale motivo ci sono dei buoni comportamenti da conoscere e utilizzare prima di iscriversi in una di queste piattaforme di gioco d’azzardo a distanza.

Tutti questi suggerimenti sono raggruppati all’interno del cosiddetto Gioco Responsabile, che unisce operatori e giocatori in un unico obiettivo: giocare in modo sicuro nei casinò online con licenza. Per riuscire a massimizzare il divertimento è opportuno conoscere quali sono le componenti fondamentali per sostenere il Gioco Responsabile. E noi ne parleremo in questo approfondimento!

L’autoesclusione

Ogni giocatore ha il potere di sospendere in autonomia ogni attività di gioco, andando a sfruttare l’auto esclusione prevista all’interno dei casinò con licenza. Grazie a questo tipo di funzione il giocatore potrà stabilire il periodo di sospensione dal gioco, andando anche a silenziare le offerte, le pubblicità e le proposte inoltrate da casinò e gioco d’azzardo.

È possibile autosospendersi per un tempo limitato di qualche mese fino a un tempo illimitato. Si tratta di un’operazione che potrà essere modificata se il cliente revoca autoesclusione AAMS attraverso regolare richiesta. La sua elaborazione ed accettazione non sarà immediata, ecco perché è sempre opportuno riflettere sul periodo di sospensione desiderato.

Limiti di deposito e perdita

L’impostazione dei limiti sul deposito e sul tetto massimo di perdita sono due supporti importanti da utilizzare. Per quanto riguarda il limite di deposito il giocatore potrà così selezionare il valore massimo di ricarica del denaro da trasferire sul conto di gioco.

Esistono limiti giornalieri, settimanali, o mensili utili per avere totale controllo su ogni scommessa. E nel caso in cui si voglia abbassare il valore del limite, la modifica sarà immediata; in caso contrario, ovvero aumentando l’importo, sarà necessario attendere almeno una settimana prima dell’avvenuta modifica.

Il discorso è simile per quanto riguarda l’impostazione del limite di perdita. Si tratta di un atteggiamento responsabile che permette a un giocatore di non superare mai una soglia di debito. Una volta raggiunto il tetto massimo, il giocatore non potrà più scommettere e preserverà le proprie finanze senza correre il rischio di indebitarsi.

Scegli solo casinò con licenza

Chiunque voglia ottenere il massimo della propria esperienza di gioco è scommessa online, dovrà prima di tutto assicurarsi di iscriversi e scegliere un casinò dotato di regolare licenza. Per esempio le piattaforme con licenza di ADM (AAMS) dimostrano la loro conformità e rispetto a tutte quelle regole normative che permettono di mantenere sicuro e trasparente il settore di gioco online.

Ma ovviamente non parliamo solo di licenza italiana, ma di qualsiasi altra realtà di gioco che dispone di licenze e certificazioni internazionali. In questo caso servirà anche verificare che il casinò abbia sede in Italia e accetti l’iscrizione da parte di giocatori italiani.

Prendi dei periodi di pausa dal gioco

Arriviamo quindi a quella che dovrebbe essere una buona abitudine per qualsiasi tipologia di giocatore che ama il gioco d’azzardo online. Bisogna sempre evitare di sottoporsi a lunghe sessioni di gioco continuate, frenetiche e soprattutto senza sosta.

Ogni giocatore ha il dovere di tutelarsi in prima persona andando a stabilire momenti di pausa durante i quali si manterrà alla larga da scommesse e giochi. Come è facile intuire questo tipo di consiglio è strettamente legato al primo punto che abbiamo approfondito: l’autoesclusione. Un buon casinò permette infatti ai suoi scritti di decidere quando e come allontanarsi o fermare le proprie attività di gioco.

Per alcuni giocatori può essere sufficiente distaccarsi per qualche ora dal proprio account, mentre in altri casi è preferibile riposare corpo e mente per un periodo più lungo. Consigliamo di iniziare a limitare il numero delle ore trascorse a scommettere durante una giornata, impostando in prima persona dei limiti. Se tutto questo non dovesse bastare sarà invece importante affidarsi proprio all’autoesclusione.