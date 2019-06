Pantone crea tre nuove tonalità per la stagione più calda dell’anno e le star non possono fare a meno di seguire questa tendenza. Tra questi spicca il glowing yellow o giallo corallo, il più brillante e gettonato colore del momento. Una sfumatura di giallo che si fonde con i toni del rosso, perfetto per chi non vuole passare inosservato.

Un colore per l’ambiente

Il colore è stato pensato da Pantone per sensibilizzare sul cambiamento climatico e per salvare la barriera corallina dall’estinzione. Questa sfumatura di giallo, tecnicamente deriva dal “Dendrophyllia cornigera” che vive anche nei mari italiani e che, purtroppo, negli ultimi anni ha visto un declino di circa il 40% a causa del cambiamento climatico e della sovrapesca. Non è un mistero, infatti, che il mare ci stia lanciando un grido d’aiuto. E qui viene in aiuto anche Pantone che, insieme ad Adobe Stock e The Ocean Agency, ha lanciato la campagna di sensibilizzazione: #glowinggone.

Glowing Yellow, Glowing blue e Glowing purple sono le tre tonalità Pantone che si ispirano proprio alle nuance brillanti dei coralli nei loro ultimi attimi di vita.

Le star e il giallo corallo

Anche le star non possono fare a meno di indossare questi ‘’Glowing colors’’ che Pantone ha proposto per l’estate 2019. Da Jennifer Lopez a Kate Middleton, il giallo corallo è diventato una vera mania. Allora cosa stiamo aspettando a procurarci un outfit di questo colore?