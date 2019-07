Sugli incontri di Beatrice ed Edoardo sono iniziate a girare voci lo scorso novembre, ma, secondo quanto scoperto in seguito, avrebbero iniziato ad uscire insieme a settembre 2018. Beatrice era in precedenza in una relazione con Dave Clark. Anche se potrebbe non seguire le orme di sua sorella, la principessa Eugenie, camminando presto lungo la navata, è chiaro che le cose col suo Edoardo stiano diventando piuttosto serie!

Juste Un Clou, Solo Un Chiodo

La principessa Beatrice è stata pizzicata martedì mentre usciva per un appuntamento serale con il suo ragazzo, Edoardo Mapelli Mozzi. È spiccato fra tutto un gioiello molto speciale. Beatrice indossava l’iconico bracciale Cartier Juste Un Clou, che è stato progettato per assomigliare a un chiodo piegato ed avvolto intorno al polso. Progettato nel 1970 durante la frenesia creativa di New York, il bracciale Juste un Clou di Cartier è l’espressione di una natura ribelle e il riflesso della fiducia in se stessi; un bijoux singolare che ripercorre i contorni di uno stile moderno e audace allo stesso tempo.

il braccialetto a forma di chiodo che porta la firma di Aldo Cipullo, stilista di origine italiana, non ha assolutamente rivali. In oro 18 carati possiede un design unconventional, innovativo e unisex, dove la semplicità e le linee pulite diventano gli elementi fondamentali. Nelle parole del creatore: “la collezione è una espressione della natura ribelle e il riflesso della fiducia in se stessi.” I braccialetti partono da circa 2,600 sterline, ma sembra che Bea abbia indossato la sua versione più grande, che ne costa 5,850. Tuttavia, la regale ha aggiunto un tocco speciale al suo braccialetto di lusso: aveva la testa del chiodo incisa con la lettera E.

A meno che non si senta particolarmente devota alla sua sorellina, Eugenie, possiamo tranquillamente affermare che il pezzo vuole essere un dolce omaggio al suo ragazzo, e che la personalizzazione trasforma questo classico moderno in qualcosa di veramente speciale. Beatrice ha lasciato che il suo nuovo accessorio parlasse durante la sua serata a Londra, abbinandolo ad un semplice vestito nero, scarpe da t-bar, e un cerchietto gioiello grosso (come si usano adesso), beh, lei ama i suoi copricapo.