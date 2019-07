Nel suggestivo panorama delle colline di Langa, incastonato fra i vigneti, fa capolino ll Boscareto, un Resort & SPA 5 stelle lusso. Un’architettura contemporanea di design nata nel 2009 dalla volontà della famiglia piemontese Dogliani che già possiede l’azienda vitivinicola Beni di Batasiolo di La Morra. Sulla collina di Serralunga d’Alba, nella provincia di Cuneo, incorniciato da 32 ettari di vigneti di Moscato e di Nebbiolo da Barolo, un progetto essenziale ben integrato nel paesaggio circostante. Pietra e legno del territorio sono i materiali che sono stati utilizzati per la costruzione de Il Boscareto a cui si accede da un viale costeggiato di cipressi e profumata lavanda.

Dal Boscareto Resort il suggestivo panorama è veramente a 360°: ampie vetrate nelle camere e le balconate esaltano la vista unica su colline e vigneti. Una sensazione di pace e serenità…

Il resort accoglie 38 camere tra cui 9 spaziose ed eleganti suite. Ambienti curati nei minimi particolari in un progetto di interior design che esalta pregiai tessuti di seta, arredi artigianali di grande fattura, bagni molto ampi allestiti con idromassaggio, ampie docce, e lavabi in cristallo.

Molta attenzione è posta agli amici a quattro zampe che qui a Il Boscareto sono accolti con calore: gli ospiti che soggiornano con i loro amici trovano in camera tutto il necessario per i loro quattrozampe. Dal morbido cuscino per riposare alla copertina fino alle ciotole per acqua e pappa.

Fiore all’occhiello de Il Boscareto Resort il ristorante gourmet La Rei, Stella Michelin 2012. La cucina è firmata dallo chef Fabrizio Tesse e dalla sua brigata.

Il ristorante può accogliere fino a 70 ospiti, articolati tra la sala principale e la saletta privata per fumatori, fornita di cigar e chocolate corner. Per una situazione più friendly, il Bistrot Bar Sunsì con una bella terrazza vista vigneti.

Una cucina interessante che prende spunto dal territorio per raccontarsi a tavola con essenzialità e semplicità. Un light lunch di gusto o una cena smart con amici..

Per un week di puro relax o un soggiorno all’insegna del benessere, la SPA de Il Boscareto è lo spazio ideale per rigenerare corpo e mente. Ci si può rilassare nelle quattro suite massaggi e trattamenti (uno staff super qualificato propone percorsi viso e corpo di altissima qualità) o nell’area relax con sauna finlandese, bagno turco aromatico, frigidarium, docce emozionali e di reazione.

La sala delle acque con piscina e vasca idromassaggio è immersa nella natura. In inverno le vetrate permettono l’emozione di un bagno caldo con vista sulle colline innevate, mentre, nella stagione estiva, le vetrate scompaiono nel pavimento e la piscina sembra perdersi all’infinito fra le colline.

L’area solarium, allestita nel garden permette agli ospiti di rilassarsi nel verde, leggere un buon libro e godere del paesaggio.

Per i più sportivi, la SPA accoglie la sala Gym, anch’essa panoramica, che mette a disposizione una vasta gamma di attrezzi tra cui gli innovativi Flexability, specifici per lo stretching muscolare. Allenarsi con vista… Il Boscareto Resort & SPA, un angolo di relax nel cuore delle Langhe.

