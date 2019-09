Il bianco è il colore di questo autunno 2019, avete letto bene!

Se c’è qualcosa su cui tutti possiamo essere d’accordo, è che le “regole” della moda sono totalmente passate. Soprattutto quando si tratta di quale colore va con cosa. E ci siamo annoiati ad iniziare gli articoli scrivendo quando dovresti o non dovresti indossare un certo colore. Poche e semplici regole: no calze color carne, no bretelle in silicone e no fondotinta di una tonalità diversa dal nostro incarnato. Per quanto riguarda i capelli io direi anche no alle extention perché amo le cose naturali, ma chi sono io per dettare regole?! Se il colore bianco, dopo agosto, ti è saltato in testa immediatamente quando hai letto questa mini lista, congratulazioni! Perché è esattamente quello di cui stiamo parlando.

Certo, il bianco è di rigore ogni estate. Tuttavia, questo colore classico si adatta alle silhouette autunnali proprio come ai tuoi abiti estivi bianchi. Da dolcevita, pantaloncini ciclisti (guarda che belli questi!) e stivali da combattimento che ben si combinano a pantaloni felpati e maglioni cool senza sforzo. Abbiamo arrotondato i nostri look da celebrità completamente bianchi per vedere come hanno disegnato una vestibilità tutta bianca per dimostrare la nostra affermazione. Un inverno tutto bianco? Siamo preparati con mesi di anticipo, letteralmente. È tempo di iniziare a pensare di aggiungere cappotti nelle equazioni del tuo outfit. Opta per un cappotto bianco in finta pelliccia per dare un tocco drammatico a tutte le tue occasioni autunnali.

Stai ancora cercando di rimandare la stratificazione? Una t-shirt oversize e alcuni pantaloni sportivi sono la formula perfetta per un giorno più caldo dell’autunno. L’hai sentito prima qui: i gilet stanno tornando. Quindi, questo autunno salta sul carrozzone e incorpora questo pezzo a strati nei tuoi semi autunnali. L’autunno è anche una questione di comfort. Quindi, ovviamente, i sudori avrebbero fatto il taglio. Tuttavia, mantienilo fresco e casual con alcune sneakers bianche abbinate come Rihanna ha fatto con il suo look da aeroporto. Le camicie a maniche lunghe abbottonate sono perfette per l’autunno perché puoi metterle sotto i dolcevita per un look elegante e un calore extra. Tuttavia, se vuoi tenerlo, basta copiare Gigi Hadid (guarda la sorella che si è fatta bionda) e optare per un look tutto bianco, abbottonato con un tocco.

