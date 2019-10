Il benessere fisiologico parte sempre dalla cura della pelle: qualche consiglio utile

Prendersi cura della propria pelle oggi aiuterà a prevenire problemi futuri, come le rughe e persino il cancro della stessa, grazie all’uso dei fattori di protezione UV.

Scopriamo qualche prodotto utile per la sua cura.

Esattamente come il cuore, lo stomaco e il cervello, anche la pelle è un organo, per la precisione è il più grande del corpo. Purtroppo, a meno che non ci sia un problema, la sua cura viene troppo spesso data per scontata e quindi trascurata. Eppure la sua importanza è notevole, è la prima protezione degli organi interni, l’involucro esterno che protegge gli apparati e il corretto funzionamento delle funzioni vitali, oltre a rappresentare la prima immagine di noi al mondo. Prendersi cura della pelle del viso e del corpo dovrebbe essere un dovere per ognuno di noi. Questo il brand Lifalia, che da anni lavora nel campo della ricerca e sviluppo nel settore della cosmesi Made in Italy, lo mette in pratica quotidianamente grazie ai suoi prodotti innovativi.

I trattamenti più comuni della cura della pelle

Esistono molti tipi diversi di problemi della pelle sia legati a uso dei cosmetici che a patologie di salute, e ad ogni problema corrisponde una o più soluzioni. Ci concentreremo su problemi / trattamenti della pelle per scopi cosmetici. Alcuni degli inestetismi più comuni sono cicatrici da acne, macchie dell’età, rughe e rilassamento cutaneo. Per ognuno di loro è importante scegliere un cosmetico di qualità; un cosmetico scadente non solo risulterà inefficace, ma potrà provocare effetti ancora più lesivi alla superficie dermica. Alcuni dei trattamenti più comuni per la pelle comprendono la rimozione delle macchie dell’età e le cicatrici da acne più leggere.

Trattamento viso, l’inimitabile Privilege One – The Face Essential

Il rivoluzionario trattamento multi-performance by Lifalia, che aiuta a migliorare la compattezza cutanea, la levigatezza e l’elasticità della pelle del viso, proteggendola dallo stress ambientale e dai raggi UV grazie al fattore di protezione SPF 15.

Una crema dalla multi formula a base della combinazione più vincente ed efficace di Acido Ialuronico e Vitamina C, con l’aggiunta di Alga Skin, grande beauty trend del momento, e Bulbine Frutescens. Tutti questi ingredienti contribuiscono alla rimozione costante delle tossine ambientali e al ridare splendore e luminosità all’incarnato.

Trattamento corpo, l’irrinunciabile Privilege One – The Body Essential

Privilege One Body Essential, è il concentrato della stessa linea di Lifalia per il corpo. Anche in questo caso la scelta degli ingredienti ricade sulla combo vincente di Acido Ialuronico e Vitamina C, con l’alga Skin. Essendo un trattamento per un lembo di pelle molto più espanso, nella composizione sono previsti anche i biopolimeri che possiedono incredibili proprietà antimicrobiche, antiossidanti e di estrema compatibilità con la pelle umana. Tutto ciò crea una protezione dagli agenti inquinanti e una potente azione rassodante e tonificante sulla pelle rilassata e atonica. Un uso costante garantirà risultati visibili già dopo 48 ore.