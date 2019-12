“Il lusso è una necessità che inizia quando la necessità finisce.” Gabrielle Chanel

Il Natale è il momento più bello dell’anno, ma cosa regalare a chi ha già tutto? Se avete voglia di spendere tanto ed essere buoni per Natale, vi proponiamo una lista di regali super lusso che vi farà girare la testa, ma soprattutto svuotare il portafoglio.

Telefono

Costa la bellezza di 2,7 milioni di dollari il modello di iPhone più costoso al mondo, si tratta del 3GS Supreme Rose by Stuart Hughes, in oro e diamanti.

Anello

Per la gioia delle donne amanti dei gioielli, ecco uno dei gioielli più costosi in vendita. Si tratta dell’anello di diamante, firmato Chopard Blue Diamond, che potete acquistare per la modica cifra di 16,26 milioni di dollari, bello no?

Jeans

Ecco una cosa piuttosto particolare, possiamo affermare che i jeans possono essere un capo di abbigliamento molto costoso. Come questi particolari Levi’s, che ci hanno proprio preso alla sprovvista con i loro prezzo di milioni di dollari americani, decorati con frange di diamanti

Scarpe

Si chiamano “The Moon Star Shoes” e sono le scarpe più costose al mondo. Le scarpe sono una orgogliosa creazione del designer italiano Antonio Vietri, e sono state realizzate in oro, diamanti da 30 carati e un elemento prezioso fuori dall’ordinario. Si tratta di un frammento di meteorite proveniente dall’Argentina e trovato nel 1576. Il valore di questo sandalo gioiello è di 19 milioni di dollari.