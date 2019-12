Idee per arredare la casa con dettagli di lusso

Dalla zona living al bagno passando per la camera da letto alla cucina, bisogna sperimentare per arredare in modo unico la casa. Anche per avere una casa di lusso spesso bastano poche idee che diamo al tuo arredo carattere e personalità. Il segreto è conoscere sempre le ultimi tendenze e saper scorgere i giusti spunti.

Se stai ristrutturando casa, o inizi solo a pensare a cosa includere nel tuo arredo per renderlo più esclusivo, rimarrai sorpreso nello scoprire che delle volte un piccolo dettaglio può fare la differenza. Alcune volte non è importante quanto sia grande la tua casa o in quale quartiere sia collocata per trasformarla, con piccole accortezze, in una casa di lusso degna di una vera star.

Ecco alcune nostre idee che in poco tempo, e in alcuni casi anche con una spesa sostenibile, ti permetteranno di regalare al tuo appartamento un’atmosfera davvero esclusiva.

La cantina dei vini

Il rapporto tra vino, lusso e design è ormai consolidato. Quindi, se volete arredare una casa particolare non potete escludere l’idea di creare una cantina nel vostro appartamento. Del resto da sempre le cantine sono sinonimo di prestigio sociale, come quelle dei vecchi nobili piene di bottiglie di vino costose e preziose, insomma la vostra casa non può fare a meno di una cantina, anche piccolissima.

L’ultima tendenza in case e ville esclusive è la cantina a spirale, alla quale si accede direttamente dalla sala pranzo o dalla cucina. Si tratta di una piccola botola nella stanza, ricavata da un vano sottostante o meglio sotterraneo in cui sono sistemate tutte le bottiglie.

Come consultare la propria piccola cantina? Nelle case di maggior design queste botole sono collegate ad un meccanismo elettronico, che messo in moto all’occorrenza solleva tutta la botola verso l’altro permettendovi di scegliere in piena comodità quale bottiglia mettere a tavola.

Letto tondo

Se volete dare un tocco chic alla camera da letto, l’ultima tendenza sembra essere un grande letto rotondo posto al centro della stanza. Vi assicuriamo che non potrete scegli mobile o elemento d’arredo più esclusivo di questo per la vostra camera. Siamo sicuri che vi è già capitato di vedere questo particolarissimo letto, dalla forma inusuale, su copertine di giornali che si occupano di interior design, il segreto affinché crei un’atmosfera di lusso nella vostra stanza è che occupi la posizione centrale e che il letto sia ovviamente rivestito con biancheria e con un copriletto matrimoniale di ottima qualità e di grande personalità.

Bagno con arredo da salotto

Un bagno non è ma davvero solo un bagno, soprattutto quando stiamo parlando di una casa di lusso. Ci sono molte tendenze dalle quali trarre ispirazione per arredare un bagno escluso nella propria casa, l’unico requisito quasi indispensabile sembra essere lo spazio: più ce n’è più saranno alte le probabilità di arredare il tuo bagno in modo unico, dando vita ad una stanza in cui design e lusso creano un’atmosfera particolare e rilassata. Ma allora cosa includere nell’ arredo bagno per arredarlo come una stanza esclusiva? Tra gli elementi maggiormenti quotati ci sono: camino, tv e lavabi in pietra naturale lavorati a mano.