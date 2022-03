Idee gita fuori porta. La primavera 2022 è appena arrivata, e subito si iniziano a fare programmi e a pensare alle gite domenicali. La stagione primaverile arriva in silenzio, ma fa gran rumore. Il suono degli uccellini che cinguettano, le urla di bambini che giocano al parco sfruttando le prime calde giornate di sole e pedalate di biciclette che, finalmente, si godono il lungomare. Insomma, a differenza dell’inverno, con l’arrivo della primavera proprio nessuno è tentato di stare in casa. Le giornate si allungano, il sole splende alto e l’aria è fresca. E quale migliore stagione è più adatta per prendere e scoprire nuovi posti, per una gita o semplicemente un’escursione nei dintorni di casa? Vediamo alcune idee per gite fuori porta da fare in questa primavera.

Escursione alle Grotte di Frasassi, per le famiglie

Le grotte di Frasassi sono delle grotte carsiche sotterranee che si trovano a Genga, Ancona.Il complesso delle grotte è uno dei percorsi più grandiosi e affascinanti del mondo. L’ambiente è incontaminato e nascosto, fatto di spazi suggestivi e pieni zeppi di straordinarie concrezioni. La vita all’interno delle Grotte continua indisturbata da milioni e milioni di anni, con dimensioni surreali e ornamenti naturali in cristallo, circondati da piccoli laghi fiabeschi. Un posto magico dove sognare e dove imparare la storia di questo posto unico al mondo, perfetto per una gita fuori porta in famiglia.

La Scarzuola, un capolavoro a cielo aperto

Per una gita in primavera indimenticabile. La Scarzuola si trova a Montegiove, frazione di Montegabbione, in Umbria. Di cosa si tratta? Soprannominata “La città ideale” dal suo fondatore Tomaso Buzzi, la Scarzuola è un complesso architettonico più unico che raro. Purtroppo sconosciuta ai più, questa struttura emana forte suggestione, mistero e fascino, di una unicità fuori dalle logiche. Nasce da una smisurata creatività, sensibilità e sopratutto da studi filosofici e letterari. Difatti dietro l’estetica del complesso, si cela ben altro. La Scarzuola è una vera e propria allegoria dell’esistenza. Visitare questo posto è molto più che una semplice escursione.

Gita di primavera alle fioriture di Castelluccio di Norcia

Le fioriture di Castelluccio di Norcia sono una delle meraviglie dei Monti Sibillini. I campi fioriti regalano una splendida visione e qualcosa di unico regalato ogni anno, tra fine maggio e metà luglio. Lo visione che ci si trova davanti è quella di un vero e proprio dipinto naturale, un esplosione di colori grazie alla vastità dei fiori che ricoprono questi pascoli. Camminando lungo i sentieri di questi incantevoli prati possiamo incontrare: narcisi, violette, papaveri, trifogli e tant’altro. Ebbene i toni vanno dal giallo ocra al rosso, passando per il viola ma non solo. Una gita perfetta immersi nella natura, per una passare una giornata indimenticabile in compagnia della propria dolce metà, o insieme alla famiglia.

Escursione ai Bagni di San Filippo, le terme naturali

Sorgono a sud della Toscana queste sorgenti termali di acqua calda, chiamate le terme di San Filippo. Le formazioni calcaree, le cascate e le piccole piscine naturali di acqua calda sono immerse nel bosco e regalano uno spettacolo tutto al naturale. Vere e proprie terme naturali, e quindi gratuite, dove è possibile immergersi e godersi un relax completo. Quale miglior idea per una rilassante gita fuori porta? Le prime piscine che si incontrano sono poco profonde e quindi rimangono calde più a lungo. Proseguendo invece se ne incontrano di più profonde e fredde cascate. L’acqua calda delle sorgenti termali si incontra con quella del fiume, dando vita ad un esplosioni di colori; le tonalità bianco-blu cdell’acqua che contrasta con il verde accesso della flora.

Gita a Chioggia, la “piccola Venezia”

Gita fuori porta a Chioggia, conosciuta e chiamata la “Piccola Venezia”, è un piccolo comune di Venezia di neanche 50.000 abitanti. Confinante con la laguna veneta, la città è conosciuta a pochi ma dal fascino incredibile. E’ caratterizzata da palazzi in stile veneziano che si affacciano sui canali, costellati dai “bragozzi”, le imbarcazioni tipiche. La particolare struttura di Chioggia tra canali, ponti e calli, nasconde un mondo. Chioggia è una vera e proprio città d’arte, e visitarla è una bellissima idea per una gita di primavera. Nella cittadina infatti è possibile visitare chiese, musei e monumenti. Insomma, visitare Chioggia è come fare un bellissimo viaggio indietro nel tempo.

Un posto incantevole dove poter passare una giornata in famiglia, alla riscoperta delle meraviglie italiane.