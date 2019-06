Niente più del taglio di capelli deve assecondare la personalità. Al contrario di un abito, non lo si può cambiare più volte al giorno. Sceglierlo su misura è quindi fondamentale. Rimanendo però all’interno di un sottoinsieme specifico, quello dell’attualità.

Le sfilate appena conclusesi al Pitti Uomo 96 ci suggeriscono quali saranno le tendenze per tutto il 2019 nei tagli per uomo. Per esprimere la propria unicità e al tempo stesso essere assolutamente in linea con l’estetica contemporanea.

Per chi desidera il grooming tradizionale, c’è il richiestissimo Executive Contour, taglio con la riga di lato, da pettinare con la classica brillantina lucida. Anche il classico Italian Cut resta sulla cresta dell’onda: il taglio a pettine e forbice da tenere in forma con un prodotto di styling che mantenga i capelli morbidi. O, ancora, l’intramontabile Crew Cut: molto corto, a una lunghezza nella parte alta della testa e sfumato sui lati.

Per chi ha voglia di un cambiamento più deciso, i tagli per uomo 2019 guardano allo streetwear, anche dalle passerelle. Con il Bald Fade per esempio, il cui obbiettivo è creare una sfumatura graduale che da un capello corto e uniforme sulla parte alta della testa arriva ad una lunghezza ‘zero’, ottenuta con il rasoio a lama. Una variante ancora più marcata prevede una lunghezza maggiore sulla parte alta della testa e i capelli portati in avanti in una frangia corta tagliata in maniera netta, il cosiddetto French Crop.

Come nella moda, anche nel mondo della barberia tornano in voga gli anni ’90. Ispirati ai cult del cinema, arrivano i tagli medio-lunghi, ed emblema di questo stile è il Pompadour. Si tratta di un taglio lungo e costruito sulla parte superiore della testa, pettinato all’indietro con l’aiuto di un tonico fissante. Si può portare solo se il capello è in piena forma, morbido e corposo. Purificato e nutrito con un trattamento specifico come dei fluidi detergenti e delicati sulla cute.