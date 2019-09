I reggiseni più strani e particolari trovati in giro per il web

In internet si trovano le cose più strane e particolari del pianeta, si sa. Questa volta però il web sembra essersi superato con questi stranissimi e, diciamolo pure, quasi immettibili modelli di reggiseno. Ecco Nordstrom, sede della lingerie dei tuoi incubi e della confusione del tuo partner. Ospitando alcune delle lingerie più strane da indossare “nella vita di tutti i giorni”, questo sito web vince una strana competizione, e qui ci sono solo alcuni dei reggiseni più strani che abbiamo trovato su questo sito Web di e-commerce in forte espansione.

Dopo una sessione di maratona di graffi alla testa e domande sulla vita, nessuno è ancora riuscito a capire a cosa serva questo capo di abbigliamento unico nel suo genere. È un reggiseno, è un top corto, è una blusa sari particolare o è il discutibile starter kit di Coachella? Argh!

Con due minuscole applicazioni sui capezzoli e la strana esplosione di bretelle in ogni dove, questo reggiseno, una volta dipanato, avrebbe potuto essere anche una corda per stendere i panni. È noto anche come indumento intimo più confuso al mondo.

Questo incrocio tra un costume da colf ed un reggiseno, è la lingerie più inutile di sempre. Probabilmente il frutto più strambo che il fashion abbia mai concepito. Come consiglio personale suggerirei di andare direttamente senza, piuttosto che indossare questa roba.

E niente, se gradite un reggiseno che non regga il seno, questo fa proprio al caso vostro. Vince sicuramente il premio “scampoli di pizzo che si incrociano”. Un premio inutile e senza senso, proprio come lui.

Okay, per le donne incinte questo reggiseno potrebbe essere essenziale ed utilissimo, ma la foto di per sé è buffa, dobbiamo ammetterlo. Sembra quasi richiamare alla memoria uno qualsiasi dei reggiseni di Katy Perry, lei sì che di bra particolari e strutturati se ne intende. Dovrebbe fare la testimonial per Nordstrom (battutina).