I regali di lusso più desiderati per questo Natale: quanto costano?

Natale fa rima con lusso. Alcuni non badano a spese e per queste festività natalizie si sono concessi doni tra i più lussuosi sul mercato. Il costo? Alcuni valgono una vera e propria fortuna! Quali sono? Ad esempio Il Babbo Yoga Martesana, disponibile solo su ordinazione. All’interno panettone tradizionale, all’esterno la forma di Babbo Natale in posa yoga, in cioccolato e decorato con i colori del Natale. Oppure passando per l’abbigliamento il maglione Malo. Girocollo per lui 100% cashmere, realizzato con la tecnica storica della maison fiorentina del degradé mulinato. In tre tonalità: blu, grigio e marrone. Massima espressione delle sapienti mani hand made per la lavorazione dei tessuti filati. Costo? € 995. Non male!

I regali di lusso più desiderati per il Natale 2020. Alcuni raggiungono cifre da capogiro

Quali sono i regali più lussuosi firmati 2020? Sono molteplici. Dal food alla moda passando per il tech, sono molto differenti fra loro. Tratto in comune? Il fatto che tutti siano tutti innegabilmente luxury. Ad esempio, molto ricercati, gli auricolari Louis Vuitton Horizon, impreziositi da borchie dorate monogram, ovviamente riposti all’interno dell’elegante custodia di ricarica in acciaio sabbiato. Gli auricolari wireless uniscono l’eccellente qualità audio al design della Maison. Prezzo? € 1.010. Louis Vuitton si conferma al primo posto per quanto concerne il luxury più sfrenato. Come la preziosa bag Louis Vuitton Artycapucines Pm. La capucines realizzata da Zhao Zhao in pelle di vitello e vacchetta per LV è decorata da un sofisticato puzzle di oltre 300 parti tagliate al laser e cucite in un’elegante composizione patchwork, che rimanda alla tradizionale scultura dell’artista cinese “In Extremis No.3”. Del prezzo di € 6.700.

Per gli amanti dei gioielli, “jewels addicted”, troviamo la linea Giampiero Bodino collezione Esagoni. La purezza delle forme gioca con il colore delle pietre preziose in questo anello, della preziosa collezione Mosaico, di oro rosa con tormaline verdi, zaffiri rosa e diamanti. Prezzo su richiesta.

Dal food alla moda, ma non solo

Per gli amanti “shoes addicted” sono imperdibili i mocassini Ludovica Mascheroni, da inserire all’interno della propria scarpiera fashionista, rigorosamente “luxury”. Queste calzature di lusso sono caratterizzate e create In suede rubino e interno di cashmere, con la possibilità di evitare il calzino grazie alla soletta interna, estremamente comoda, sempre di pregiato cashmere, estraibile e lavabile. Costo? € 720. Arte manufatturiera? Per gli amanti dell’ambito hand made il regalo più desiderato rimane il Ginori 1735 . Il Ratto delle Sabine in biscuit, della Collezione Arte, discende da un bronzetto settecentesco ispirato alla composizione di marmo scolpita dal Giambologna nel 1583. Rigorosamente fatto a mano, in serie numerata. Costo? € 2.610.

Oppure, sempre in tema food, il PanBacco Platinum in edizione limitata. Il celebre panettone-gioiello ricoperto con cioccolato bianco colombiano Fino de Aroma e una cascata di perle e decorazioni color platino. Impasto soffice con pistacchi e pepite di cioccolato fondente, latta coordinata da collezione. € 37.

Regali di lusso per il Natale. Wooden Heart by Zegna

Wooden Heart by Zegna è uno dei regali più lussuosi in vista di questo Natale 2020. La celebre Maison innalza i valori che da 110 anni la caratterizzano ed invita tutti ad un approccio sostenibile. Con l’acquisto di questa scultura di legno a forma di cuore, nelle boutique o sul sito, si contribuisce al progetto di riforestazione nell’Oasi Zegna. Lussuoso e sostenibile.

Per chi ama brillare, invece, Il regalo perfetto è da ricercare all’interno della collezione Swarovski Decorazione Natalizia. Incredibilmente realizzata in scintillante cristallo dorato, con le sue 110 sfaccettature questo fiocco di neve fa risplendere l’ambiente di un caldo bagliore. Personalizzato con la targhetta “2020” in punta. Prezzo? Non troppo costoso. € 59. In alternativa, sempre rimanendo in ambito jewels, immancabile ciondolo orsetto collection di Pomellato. Un gioiello, creato magistralmente dai maestri orafi, dal cuore prezioso per celebrare il 30esimo anniversario dell’iconico Orsetto della Maison. Pendente asimmetrico in oro rosa con rubini o zaffiri, smeraldi o diamanti incassati. € 1.700. Non male!