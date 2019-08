I pixie cut delle star: da Katy Perry a Miley Cyrus passando per Anne Hathaway

I capelli corti? Sono una delle tendenze più forti del 2019. La folta chioma lunga affascina da sempre donne e uomini ma è anche vero che i trend degli ultimi anni hanno dimostrato una repentina inversione di rotta a favore del capello corto, cortissimo. Sarà questione di emancipazione femminile? Sarà che noi donne abbiamo voglia di versatilità e di dimostrare al mondo che avere carattere non è una prerogativa esclusivamente maschile? Sarà perché i tagli corti sono semplicemente estremamente glam e di classe?

Qualsiasi sia il vostro alibi per concedervi un taglio drastico sarà comunque perfetto. Vediamo quindi qualche spunto interessante per scegliere il taglio corto più adatto a noi, anche in considerazione delle forme del nostro viso.

Inutile ribadire che questo 2019 è ricco di scelte xxs per quanto riguarda l’hair look, dallo short bob e annessi caschetti corti simmetrici o asimmetrici, al pixie e boyish cut la parola d’ordine sarà: stile. La scelta del taglio però dovrà dipendere anche dalla conformazione del viso così da rendere il tutto estremamente armonioso. Chi possiede un viso affusolato e allungato può optare praticamente per qualsiasi tipo di taglio corto. Il pixie hair scelto anche dalle bellissime Anne Hathaway o la super eccentrica Miley Cyrus garantirà classe e stile e una volta tagliato non riuscirete più a farne a meno! La scelta della riga è un altro punto focale da tenere in contonper decidere.

Chi possiede un viso più tondeggiante dovrà evitare caschetti troppo simmetrici e scegliere invece un taglio più scalato sulle lunghezze così da snellire maggiormente il volto. La riga? Rigorosamente da parte e con un ciuffo laterale e super sfilato. Chi ha detto che dobbiamo forzatamente portare la frangia o il ciuffo? Ebbene, le donne che hanno una fronte spaziosa probabilmente non prediligeranno lasciarla scoperta e opteranno per una copertura ottimale con frangia o ciuffo. Diversamente chi ha un viso alla Katy Perry può osare di più acconciando la pettinatura addirittura con del gel: boy style!