I modelli neri più belli e pagati del mondo: da togliere il fiato

Gli uomini di colore più belli? Eccoli! Di uomini palestrati, con fisici mozzafiato e corpi da urlo ce ne sono, eccome. Tutti siam convinti, però, che il fascino dell’ebano sia decisamente innegabile. Sarà per il colore scuro della pelle che dà quell’effetto levigato e privo di imperfezioni, sarà per i capelloni foltissimi e spesso dai riccioli afro, ma l’uomo di colore ha sempre il suo gran perché. Non siete forse d’accordo? Esistono tantissimi uomini di colore affascinanti, tra cui ricordiamo, così, a caso, Lenny Kravitz, Idris Elba e centinaia di altri uomini veramente bellissimi. Ma oggi ci concentriamo su una categoria a parte, i modelli. I belli tra i belli: ecco una carrellata dei modelli di colore più belli in circolazione!

Modelli neri: Tyson Beckford

Un grande classico. Un nome e un perchè: tra i modelli afroamericani, lui è probabilmente il più famoso in assoluto. Nato nel Bronx nel 1970, Beckford deve i suoi fantastici lineamenti alle sue origini afroamericane e cinesi. E’ in attività dai primi Anni ’90, quando Ralph Lauren lo ingaggiò per una campagna, e da allora continua a mietere successi, nonostante la sua età di 48 anni, portati, bisogna ammettere, in maniera davvero eccellente.

Modelli neri: Rob Evans

Anche Rob non è da meno in quanto a celebrità: è nella Top 20 dei modelli più pagati al mondo. Di origini inglesi, Rob ha conquistato tutto il mondo della moda aggiudicandosi perfino un posto vicino a Tyra Banks in America’s Next Top Model, mica ca…voli.

Lineamenti delicati ma marcati, fisico da urlo e contratti da capogiro. Ecco il profilo di Corey Baptiste, modello statunitense nella top 30 dei modelli più pagati. Tra gli ingaggi più famosi, Bottega Veneta, Armani, Trussardi. Altri nomi meno conosciuti, ma da tener d’occhio sono quelli di Shawn Sutton, Nate Gill(nella foto) e Ibrahim Baathia: questi modelli di colore sono davvero notevoli, che dite?