I migliori (e più cool) ventilatori per sopravvivere alle ondate di caldo

Ecco, la solita sfortuna, le temperature in Italia aumentano ed il tuo rivenditore di elettrodomestici di fiducia ha esaurito tutti i ventilatori. Orrore! Specialmente perché il tuo padrone di casa non ne vuol sapere di istallarti un condizionatore, doppio orrore quindi! Fortunatamente, ci sono un sacco di opzioni online per aiutarti a raffreddare casa quando la temperatura sale. Quando non avete la fortuna di rinfrescarvi nei migliori lidi del nostro Bel Paese o di godervi la brezza marina su una delle belle e molteplici spiagge, mantenete il fresco a casa o al lavoro con un ventilatore elettrico.

Abbiamo riunito i migliori ventilatori in una vasta gamma di punti di prezzo e varietà. Dai ventilatori da pavimento per le palestre casalinghe, a quelli per gli appassionati di scrivania per il loro spazio di lavoro. Ma anche ventilatori a torre e col piedistallo, per mantenere un’intera stanza piacevolmente vivibile di giorno o di notte. Questi ventilatori sono dotati di tutti i tipi di funzioni utili, come la velocità e le impostazioni della modalità vento, inclinazioni regolabili e opzioni di oscillazione, e telecomandi e funzioni di timer. Cominciate subito, controllate i 5 ventilatori che vi proponiamo e che speriamo soddisfino ogni budget e ogni requisito, così sì che sarete pronti per le ondate di calore estive e soffocanti, c’è sempre tempo per correre al mare (ahimè)!

John Lewis & Partners 12″ Ventilatore da scrivania

Il John Lewis & Partners 12″ Desk Fan è disponibile in una finitura in rovere per un’atmosfera diversa rispetto alle solite versioni tutto-plastica. Ha tre velocità ed è regolabile in inclinazione, con la possibilità di avere la ventola fissa o oscillante.

Dyson Cool Torre Fan

Il Dyson Cool AM07 Tower Fan non ha lame, utilizza la tecnologia Air Multiplier invece di dirigere il flusso d’aria intorno alla stanza. Utilizza il 10 per cento di potenza in meno rispetto alla ventola della torre precedente di Dyson, ha una funzione di timer del sonno, e viene fornito di un telecomando che ha 10 impostazioni.

Ventilatore piedistallo Futura 16.5″

Il piedistallo Futura 16.5″ Standing Fan si presenta come una delle ventole più economiche, grazie al basso consumo energetico di 50W. La ventola oscillante con tre impostazioni di velocità dell’aria viene fornito con un telecomando e una funzione timer.

Ventilatore Torre Pro Breeze oscillante 40″

Il ventilatore oscillante Pro Breeze 40″ Tower Fan (£80) dispone di un’oscillazione automatica di 90 gradi e la scelta di tre velocità della ventola, con un timer on/off, anche. Oltre al pannello di controllo, ha anche un telecomando wireless, in modo da poter regolare la velocità, oscillazione, e timer dal letto o scrivania.

Ventilatore da scrivania Hokeki 7.5″ USB Portatile

Il Hokeki USB Portable Desk Fan (£26) è un due in uno fan — un ventilatore desktop e una lampada da notte respirazione. Questo ventilatore alimentato USB può essere utilizzato per un massimo di 16 ore alla volta. Viene fornito con quattro impostazioni di velocità e ha 90 gradi di rotazione. Ha anche un gancio per appenderlo.