I migliori programmi per convertire file video in audio

Ascoltare la musica in mp3 sul proprio computer e sul proprio device preferito. E’ un’abitudine consolidata da anni per milioni di persone al mondo. Nell’era dominata da YouTube, la gran parte degli utenti non disdegna l’antico quanto pratico sistema di avere una versione solo audio, in formato mp3, dei propri video musicali preferiti. Perché? E’ molto semplice. Per riprodurre un file audio mp3 non è necessario essere connessi a internet e gli audio occupano davvero molto meno spazio dei video. Inoltre, averla archiviata, in particolare nei vari “cloud” oggi molto popolari, permette a tutti di avere a portata di orecchio la propria musica su tutti i dispositivi, in ogni momento, anche sugli smartphone più tecnologici di ultimissima generazione.

Ottenere un mp3 da un video di qualsiasi formato è quindi un’esigenza molto sentita. Per ottenere la propria musica preferita in questo formato, la stragrande maggioranza degli utenti utilizza i converter, programmi che permettono come suggerisce il nome di trasformare file di diverso formato in mp3 o altri file audio riproducibili dai più comuni player installati su pc, mac, tablet, smartphone. In questo articolo ci focalizziamo sui migliori programmi per convertire file video in audio.

Any Video Converter Free

Any Video Converter Free, come suggerisce il nome, è un convertitore di file video in audio gratuito. Gestisce file online e offline, il che significa che puoi convertire i video YouTube che ti piacciono rapidamente e facilmente in un formato adatto per la visualizzazione offline sui tuoi dispositivi senza connessione ad internet. Oltre a YouTube, con Any Video Converter Free puoi anche scaricare e convertire video da Facebook e Vimeo. ll programma offre anche la possibilità di estrarre l’audio da CD e DVD. Supporta tutti i formati video e include profili già pronti per diversi dispositivi e opzioni per modificare i file (la più banale, la possibile di tagliarli).

HandBrake

HandBrake è un convertitore video gratuito molto popolare tra gli utenti Mac ed è disponibile anche in versione per Windows. Handbrake è un’ottima scelta per chiunque lavori su più piattaforme. Dispone di molte funzioni che consentono un controllo preciso della conversione video, tra cui ritaglio, filtro avanzato e regolazione della frequenza dei fotogrammi, nonché impostazioni predefinite per coloro che desiderano solo risultati rapidi. Interessante anche la funzione “ripping”, che permette di estrapolare l’audio dei Dvd. HandBrake non è proprio immediato, ma quando prenderete confidenza con le sue funzionalità scoprirete che ne vale davvero la pena.

Movavi Video Converter per Mac

Movavi Video Converter per Mac è uno dei più popolari ed efficienti convertitori di formati video in audio. Disponibile solo in versione desktop, è molto popolare tra gli utilizzatori del sistema operativo OsX, nella versione Movavi video converter per Mac Il software non è totalmente gratuito: le versioni demo hanno il logo di Movavi e non permettono di esportare e salvare i propri file. Movavi inoltre non ha versioni per i dispositivi mobili. Perché sceglierlo a differenza di quelli free? Movavi Video Converter è un software affidabile che ti consente di preparare i file multimediali per la riproduzione istantanea nel formato desiderato su qualsiasi dispositivo. Il suo maggior pregio è la semplicità, nonostante le numerose funzionalità disponibili. Insomma con Movavi puoi fare di tutto con i tuoi file video senza essere un geek. Devi solo selezionare il dispositivo o il formato dall’elenco delle opzioni supportate, premere un pulsante e i tuoi file saranno pronti per essere convertiti in pochi secondi.

Movavi video converter per Mac è davvero ricco di funzionalità; tra le principali elenchiamo:

il supporto di tutti i più diffusi formati multimediali;

la possibilità di convertirli per tutti i più popolari device quali iPhone, iPad, Samsung Galaxy, Sony PlayStation, Xbox e oltre 200 dispositivi mobili;

la conversione “ultra-rapida” dei file: usando la sua modalità SuperSpeed, puoi convertire i video 79 volte più velocemente dei metodi tradizionali;

la regolazione del tuo nuovo file audio: puoi aumentare o diminuire il livello del suono, eliminare il rumore e normalizzare il video con un solo clic.

Wondershare Video Converter Ultimate

Wondershare Video Converter Ultimate include funzionalità utili come masterizzazione, editing video di base, download e conversione di video di YouTube e supporto per media server. Ha una vasta gamma di strumenti di personalizzazione ed esportazione che non si trovano in molti dei prodotti alternativi. E’ disponibile sia in versione gratuita, sia a pagamento. Wondershare Video Converter consente di scaricare direttamente i video di YouTube in MP3 con un solo clic. Puoi anche scaricare video e playlist di YouTube in qualsiasi formato. C’è anche un’opzione per convertire url in mp4 o mp3. La versione premium, quella che si paga, permette di convertire ad alta velocità video di alta qualità con oltre 1000 formati di conversione. Può convertire video su molti dispositivi e avere una velocità di conversione fino a 30 volte più veloce della versione gratuita del programma.