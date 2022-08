I migliori orologi di lusso da uomo

Hai mai pensato di rivolgerti ai migliori orologi di lusso da uomo? Queste tipologie di accessori sono destinate a non passare mai di moda. Non si tratta solamente di sapere l’ora ma è anche uno status di tutte le persone che scelgono di indossare uno dei modelli di cui parleremo nelle prossime righe.

Quindi, quale orologio sceglierai da indossare tutti i giorni della tua vita? Un Rolex oppure un Patek Philippe?

La nostra lista dei migliori marchi di orologi al mondo è qui per darti una mano a trovare l’accessorio che più sia in grado di rispecchiarti. Scopri la nostra guida e scegli l’alternativa perfetta per le tue esigenze.

1. Rolex

Se c’è un marchio di orologi di lusso che tutti conoscono, questo è sicuramente Rolex. Lo stesso nome è diventato sinonimo di lusso ed esclusività. Ecco perché indossare un Rolex è molto di più che indossare un semplice orologio, si tratta di una dichiarazione di prestigio.

Negli ultimi anni, Rolex ha abbracciato diverse tipologie di orologi, tra alternative subacquee ad alcune più tradizionali. In ogni caso, si tratta di un brand che ha fatto la storia di questo settore i cui orologi vengono tramandati per generazione e generazioni.

Gli orologi Rolex possono essere indossati in tutti i luoghi più remoti della terra. Ciò a riprova che non si tratta solamente di un accessorio alla moda ma è molto di più. Puoi scoprire alcuni degli orologi da uomo di lusso cliccando su Chrono24.it/watches/orologi-da-uomo–62.htm

2. Patek Philippe

La Svizzera è conosciuta in tutto il mondo per essere il sinonimo di alcuni dei migliori orologi. Uno di questi è senza dubbio il Patek Philippe. Si tratta di un’azienda che è nata a partire dal 1839 e da allora è continuata ad essere gestitata da parte della famiglia Stern. Ciò consente al brand di continuare ad avere un’identità unica nel suo genere.

Patek Philippe ha un design e uno stile che hanno permesso al produttore di orologi svizzero di diventare una delle aziende più apprezzate in questo settore. Gli orologi Patek Philippe sono realizzati sulla base di decenni di conoscenza e di comprensione del mondo dell’orologeria.

Nelle collezioni di Patek Philippe ci sono alcuni degli orologi più costosi del pianeta. Hai ancora dubbi su questo brand?

3. Audemars Piguet

Audemars Piguet è una delle aziende di orologi più famose al mondo quando si tratta di accessori di fascia alta. Quest’azienda è nata nella Vallée de Joux delle montagne del Giura in Svizzera da Jules-Louis Audemars e Edward Auguste Piguet. Oggigiorno, questi orologi sono davvero famosi in tutto il mondo e tutte le celebrità le indossano.

Ciò ha contribuito a rendere AP davvero desiderabile da tutte le persone. Il suo modello di punta è stato sicuramente il Royal Oak introdotto nel mercato a partire dal 1972. Si tratta del primo orologio sportivo che è stato commercializzato come orologio di lusso combinando per la prima volta stile ed eleganza.

La prima persona ad aggiudicarsi questo particolare modello di orologio è stato lo Scià dell’Iran. Da quel momento in poi, il modello è diventato l’orologio di punta del brand e viene indossato e apprezzato da uomini e donne prestigiosi.

Audemars Piguet non è sicuramente un nome familiare come Rolex. Tuttavia, garantisce ai proprietari dei suoi orologi un senso di esclusività impagabile.

AP è sicuramente tra i brand più seducenti del panorama degli orologi di lusso e l’azienda è nota in tutto il mondo per realizzare delle alternative di lusso che sono combinate con una straordinaria meccanica. Insomma, se vuoi avere accesso ad un orologio di lusso, un Audemars Piguet non può assolutamente mancare nella tua collezione.