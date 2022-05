Set pennelli trucco. Per un ottimo make-up oltre a trucchi di qualità c’è altro di indispensabile, ed è un buon set di pennelli. Non ci si pensa mai, eppure è una di quelle cose indispensabile nel beauty-case di chi ama truccarsi ed il mondo del make-up in generale. E’ importante scegliere prodotti beauty di qualità sostenibili, ma altrettanto importante è la scelta di buoni pennelli e spugnette per applicarli. Vediamo quindi i migliori set di pennelli da trucco da avere sempre con se.

Set pennelli da trucco, perché così importanti?

Dei buoni trucchi senza degli altrettanti buoni pennelli di qualità, servono veramente a poco. Trucco e mezzo per applicarlo, devono andare di pari passo per fare un ottimo lavoro di squadra, così come in tutte le cose. Ed è per questo che la scelta di un buon pennello non è così scontata, deve essere di qualità e sopratutto, a seconda dell’uso, è bene scegliere la misura corretta, più appropriata a ciò che desideriamo fare. Vediamo quindi 5 set di pennelli da trucco per capire qual’è il più adatto a te, da avere sempre nel proprio beauty-case.

Set pennelli Rio Lush

I set di pennelli da trucco Rio Lush sono elegantissimi e sopratutto professionali. Tantissimi sono i kit a disposizione tra i quali scegliere, ma il migliore è forse proprio quello più completo, da 24 pennelli. Ideale per avere sempre con se comodamente nel loro astuccio, il pennello adatto per ogni occasione. Largo manico e setole morbide, dalla maxi grandezza al pennello ideale per le rifiniture.

Pennelli Nirè Artistry

Il meglio della qualità per chi ama essere agevolata per dare vota ad un trucco preciso e definito. I grandi manici di questo set di pennelli da trucco agevola proprio questo, un ottima manualità e maggior presa e comando sui movimenti. Ma non solo, altro punto forte sono i pulisci pennelli compresi in omaggio, per un kit sempre al massimo del pulito.

Set di pennelli da trucco Sephora collection

Il set di Sephora comprende 8 pennelli, 3 per il viso mentre gli altri 5 per gli occhi.

Il set è molto pratico e nasce proprio con l’obiettivo di aiutare nella realizzazione di un make-up completo, partendo dalla stesura del fondotinta alle più minuziose sfumature degli occhi. Ecco perché è tanto comodo, perché ideale ad ogni trucco, dal più semplice al più particolare.

Luvia Comestics

Punto forse di questo set sono le setole morbide adatte a chi ha la pelle sensibile, ma non solo. I pennelli compresi in questo kit esclusivo e professionale sono ideali per stendere cipria ,ombretti, correttore, blush, illuminante, fondotinta, terre e via dicendo. Insomma, Sun set di pennelli da trucco per un make-up curato e preciso dalla a alla z.

Set pennelli Medausa

Make-up full face pronto con questo set di pennelli firmato Mdausa. Un kit ideale per stendere prodotti liquidi o in polvere compatta, per un risultato coprente ed omogeneo. Un pennello adatto per ogni azione, dalla semplice stesura del fondotinta, ai contouring sino a minuziose sfumature degli ombretti.