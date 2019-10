Jennifer Lopez, nel corso della sua vita, oltre alle grandi soddisfazioni lavorative, ha avuto però un lato sentimentale turbolento. Così, scopriamo tutti gli uomini che nel corso degli anni la pop star ha sposato, in attesa del prossimo quarto “sì”.

Uno

Agli inizi della sua carriera, la giovane Jennifer Lopez nel 22 febbraio 1997 convolò a nozze con un cameriere cubano, Ojani Noa. I due divorziano 11 mesi dopo, nel 1998.

Due

Nel 29 settembre 2001 Jennifer Lopez sposa il ballerino Cris Judd, matrimonio che terminerà nel giugno 2002.

Tre

Subito dopo, Jennifer Lopez inizia una relazione con il re della musica latina, Marc Anthony. Amico di vecchia data, si sposa per la terza volta nel giugno 2004 e che, a febbraio 2008, la rende madre di due gemellini, Maximilian David e Emma Maribel. Nonostante Marc sia il marito perfetto e esaudisce il suo sogno di essere mamma, la pop star si separa da lui nel 2011. Il divorzio avviene invece nel 2014, mentre la cantante fa tira e molla con il ballerino e coreografo Casper Smart, molto più giovane di lei di ben 18 anni.

Quattro

E ora Jennifer Lopez sta per convolare a nozze per la quarta volta, con l’ex giocatore di giocatore di baseball statunitense Alex Rodriguez. La coppia si è fidanzata ufficialmente qualche mese fa, a marzo per la precisione, su una spiaggia delle Bahamas nel corso di una vacanza romantica. La cerimonia sarà nel 2020. Perché, come ha spiegato Jennifer Lopez, nel 2019 erano troppo impegnati con il lavoro e…