I make up più belli dei Golden Globe 2021. Arrivederci, almeno per ora, ai famigerati red carpet, a causa della pandemia che ha colpito il mondo intero da Coronavirus. Nonostante le difficoltà, anche questa edizione dei Golden Globe 2021, caratterizzata prevalentemente da zoom call, è stata un successo indiscusso. Il red carpet virtuale dei Golden Globe 2021 ha fatto sì infatti che la maggior parte delle immagini scattate e diffuse prevalentemente sui social network fossero realizzate dietro le quinte (backstage) proprio dagli addetti ai lavori, ovvero hairstylist e make-up artist.

I make up più belli dei Golden Globe 2021? Gli addetti ai lavori illustrano il dietro le quinte

Quali sono stati i make up più belli in occasione dei Golden Globe 2021? Ad esempio, la truccatrice Georgia Eisdell ha organizzato magistralmente su scacchiera una completa collezione di rossetti Dior. Ovviamente il make-up che l’esperta make-up artist Eisdell ha realizzato per la serata di gala è stato quello di Anya Taylor Joy la protagonista de La Regina di Scacchi per cui si è portata a casa il premio come Miglior Attrice Protagonista. Oppure, la foto che la make-up artist Mara Roskaz ha scattato a Shira Hass, l’indimenticabile Esty della serie tv Netflix Unorthodox. Per finire, ma non meno importante, l’hair styling (di tutto rispetto) caratterizzato dal caschetto liscio anni 90 di Nicola Coughlan AKA Penelope nella serie Bridgerton. Andra Day ha utilizzato sapientemente un rossetto (Chanel) ed illuminate. Il make-up dello sguardo è impeccabile e nude. Capelli tiratissimi alle radici raccolti in una coda altissima e super riccia, al naturale.

Le star dal make-up ed hair styling perfetti

Margot Robbie è stata una delle regine indiscusse dei Golden Globe 2021. La scelta del make up, come per molte altre star, ricade sul rossetto rosso come protagonista assoluto. Linea delle sopracciglia perfetta e come hair styling propone il suo caschetto lungo messo in piega con onde piatte e rètro è ormai iconico. Amanda Seyfried, dal canto suo, preferisce blush e rossetto ton-sur-ton nelle nuance aranciate del pesca, sguardo sottolineato da uno smokey eye leggero. Onde anni 40 accentuate dalla riga profondamente da una parte. L’effetto è Old Hollywood. Emma Corrin, invece, preferisce un make-up teatrale, ispirato a Pierrot, per la vincitrice del premio come Miglior Attrice per la serie The Crown. Capelli? Riga da una parte profonda e chioma raccolta per un look che ricorda Twiggy.

I make up più belli dei Golden Globe 2021. Da Jane Fonda a Salma Hayek

L’iconica Jane Fonda esige un trucco caratterizzato da un rossetto perfetto per il suo incarnato e lo stesso vale per la base trucco. Forse lo sguardo è un po’ troppo forte, ma tant’è lei è sempre dotata di una bellezza senza precedenti. Come hair styling non abbandona il grigio. Lo stesso vale per il pixie cut qui portato leggermente più lungo del solito. Salma Hayek, invece, utilizza come must have irrinunciabile l’eyeliner alla Marilyn che regala allo sguardo una nota malinconica e sensuale. Capelli sciolti con riga in mezzo e onde. Kate Hudson un esempio di equilibrio perfetto. Dal contouring allo smokey eye appena accenato. Radici dei capelli definite con un prodotto a effetto wet e onde morbide sul finale. Un look che ricorda quelli di Margot Robbie anche per le radici scure e la chioma bionda. In fondo, lo stile e il glamour dei Golden Globe è unico nel suo genere e nel mondo. Anche in questa edizione 2021 segnata dal Covid.