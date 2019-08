Il tappeto rosso, si sa, è ormai la passerella preferita dalle star di tutto il mondo, che si contendono il titolo di Best Dressed Celebrity dell’anno. Ed è una vera impresa eleggere il look migliore. Il 2019 ha tagliato solo da poco il traguardo di metà corsa, ma nonostante ciò abbiamo già la possibilità di stilare una classifica interessante delle Star meglio vestite. Première, party esclusivi e red carpet sono i nuovi campi di battaglia del Fashion. La nuova frontiera della moda di lusso di quest’anno diventa il look donna chic.

La bellissima e biondissima attrice australiana Margot Robbie – meglio nota come l’Harley Quinn di Suicide Squad – si presenta in Oscar de La Renta, un abito da sera di chiffon che ricorda i colori ambrati dell’estate, accompagnato dal make up che riprende la tonalità del vestito. Un dettaglio da non sottovalutare.

Anche la giovane top model Adut Akech – volto della nuova fragranza Born in Roma lanciata da Valentino – opta per un colore tipicamente estivo, sfoggiando un abito giallo acre, opera del creative designer Pierpaolo Piccioli. Questo look non ha bisogno di altro per essere perfetto.

Mozzafiato Zendaya in Fendi, che alla sfilata Autunno Inverno 2019/2020 tenutasi a Roma in omaggio a Karl Lagerfeld, ha esibito un cocktail dress abbinato a décolleté dorate e semplicissime. Un vero tocco di classe.

Alla sfilata della maison romana non poteva mancare anche la coppia più famosa sul Web e nel mondo, Chiara Ferragni e Fedez. Lei in abito, ovviamente Fendi, composto da corpetto adornato di pailettes e gonna con una cascata di fiori ricamati; lui in camicia e shorts neri al ginocchio.

Pare quasi una visione ultraterrena la cantante Celine Dion, che sfoggia un abito firmato Alexandre Vauthier come fosse un’opera d’arte. Cinquantuno anni portati fieramente – ed egregiamente!

La top model e star di Instagram Emily Ratajkowski sceglie un outfit con vestito bianco Narciso Rodriguez e décolleté Alexandre Birman. In questo caso semplicità diventa sinonimo di assoluta eleganza.

Il bianco piace anche alla duchessa di Cambridge Kate Middleton, che ad un abito con scollo a barca e a maniche lunghe abbina un paio di Jimmy Choo.

Ultima, ma certamente non per eleganza, l’attrice Jennifer Lawrence, presentatasi sul red carpet in abito nero firmato Dior con scollatura a V fermata da un cinturino sottile, direttamente dalla sfilata Cruise 2020. Il nero, dopotutto, non delude mai.

E’ difficile, se non impossibile, decretare la vincitrice del look migliore del 2019; la semplicità, elegante e chic, è stata l’elemento che ha guidato le star alla scelta dei loro outfit, dimostrando che non sono necessari troppi fronzoli per lasciare il pubblico a bocca aperta.