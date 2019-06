I gemelli di George e Amal Clooney, Ella e Alexander hanno festeggiato il loro secondo compleanno il 6 giugno 2019. Come una delle coppie più famose dell’industria dello spettacolo, l’attore e l’avvocato per i diritti civili sono riusciti a mantenere i loro figli completamente fuori dai riflettori. Tuttavia, George spesso condivide curiosità carine sulla loro infanzia privata durante le interviste. Prima del loro compleanno, l’attore di 58 anni ha detto a Savannah Guthrie: «Non sono due bambini terribili. Sono bravi ragazzi, sono felici. Ridono molto.»

«Subiscono già i miei scherzi, mettigli il burro d’arachidi sulle scarpe, così sembrerà cacca e roba del genere, e penseranno che sia divertente.» Ma anche se sono nati a soli due minuti di distanza e trascorrono tutto il loro tempo insieme, la stella dell’Ocean’s Eleven ha condiviso che stanno crescendo ognuno con la propria spiccata personalità.

George si apre sulla personalità dei gemelli e svela chi è il boss! «Mia figlia dirà: ‘Siediti’… e la gente si siederà, invece il fratello no, sono solo personalità completamente diverse» ha detto. Nel frattempo, il suo bambino segue le orme del padre con il suo amore per le auto. «Va fuori e abbraccia la mia auto. ‘Auto! ‘ e la abbraccia. Per quanto riguarda Ella, invece, è molto attratta dell’elegante armadio di sua madre» e sinceramente noi non la biasimiamo.

