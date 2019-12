Quando si tratta di fare festa le celebrità non ci pensano due volte, soprattutto le top model e le attrici, che spesso postano su Instagram foto, nelle quali, sorseggiano drink super alla moda o classici calici di vino. Da Gigi Hadid ad Angelina Jolie, quali sono le bevande alcoliche preferite dalle star?

Oh yes!

Per chi non lo sapesse, il cocktail preferito dalla top model Gigi Hadid è lo Spicy margarita composto da: tequila, triple sec e succo di lime o limone. Un’evoluzione del classico short di Tequila, sale e limone, che mantiene invariato il fascino di questo cocktail, dalla gradazione alcolica molto forte. Invece, abbiamo notato che le attrice hollywoodiane preferiscono ai classici drink, un bel calice di vino rosso o bianco, come dimostrato da Angelina Jolie. Infatti, insieme al suo ex Brad Pitt, l’attrice, ha scelto di cimentarsi nella produzione del vino, chiaramente senza badare a spese. Nel Sud della Francia, ha acquistato addirittura un enorme castello circondato da 400 ettari di parco, di cui 30 utilizzati come vigneto. Il Jolie-Pitt & Perrin Côtes de Provence Rosé Miraval ha raggiunto l’84° posto nella lista redatta da Wine Spectator, dei migliori 100 vini del mondo.

Un po’ di storia

Per brindare, in passato, era stato creato le star di Hollywood (quando alloggiavano presso il famosissimo Beverly Hills Hotel) un cocktail menù intitolato “These Walls Are Talking”. Marlene Dietrich, Charlie Chaplin, Howard Hughes, Rita Hayword e John Lennon sono nati così dieci cocktail dedicati alle star che vengono serviti insieme a una storia per creare l’atmosfera in stile vecchia Hollywood. Uno dei cocktail presenti nel menu è dedicato all’iconica Marilyn Monroe, e siccome era una devota fan del Dom Perignon, Norma Jean è un bicchiere di Dom da 86 dollari. Alla Dietrich invece, è ispirato l’Old Fashioned Rebel cocktail, un nome che le si adatta perfettamente: è composto da Rebel Yell Reserve Bourbon, Muddled Bourbon Cherry e Angostura Bitters.