I dirigenti del fashion scalano la classifica dei 100 ispiratori del mondo nel 2020. Un risultato molto importante e rappresentativo per tutto il “Made in Italy”. Alessandro Michele si aggiudica la Top20. Mentre Diesel, Renzo Rosso, passa dal 60° al 34° posto e Miuccia Prada dal 79° al 44°. Chi ha stilato questa importante classifica annuale? Ovviamente, come ogni anno, spetta alla testata internazionale Ooom. Il magazine tedesco ha assegnato durante l’annata del Covid il 20esimo posto al direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele, per essere stato il designer più rivoluzionario in attività e per aver reso la prestigiosa Maison la più desiderata al mondo.

Top manager reputation. I dirigenti del fashion scalano la classifica

L’imprenditore vicentino Renzo Rosso, a capo di Otb (holding del fashion da oltre 1,5 miliardi di euro d’affari) è stato premiato, invece, per aver costruito negli anni un brand internazionale come Diesel e per aver altresì contribuito in modo importante ad un’ottica maggiormente sostenibile, che abbracci tutto il mondo della moda. Innovazione e cambiamento: questo il connubio perfetto che rende Diesel un brand di grande successo: Non solo: il suo grande potere rivoluzionario rende questo brand ancor più all’avanguardia. «Aver creato il marchio globale Diesel e per puntare a cambiare il nostro modo di vivere». La giuria internazionale, infine, ha riconosciuto anche il lavoro importante di Miuccia Prada. A lei, l’importantissimo compito e responsabilità nell’aver riportato sulla vetta dell’industria della moda l’omonimo brand di famiglia, oltre che per il suo importante ruolo di collezionista d’arte. In cima alla classifica della testata tedesca Ooom? Primissimo posto per Ugur Sahin, ricercatore e co-fondatore di Biontech che ha sviluppato il primo vaccino autorizzato contro il Covid-19. A seguire Kamala Harris, prima vicepresidente donna degli Stati Uniti.

Renzo Rosso tra le 100 personalità più influenti dal 2019 ad oggi

Renzo Rosso, insieme ad Alessandro Michele e Miuccia Prada, rappresentano il trio perfetto di massima qualità, innovazione e cambiamento del Made in Italy nel mondo. È lo stesso patron del gruppo Otb a pubblicare sul suo profilo Instagram il riconoscimento che lo consacra e l’ha consacrato ancora una volta all’interno delle personalità più influenti della classifica del magazine tedesco e per «aver creato il marchio globale Diesel e per puntare a cambiare il nostro modo di vivere». La motivazione di Ooom fa riferimento anche al progetto che Diesel ha varato a Miami. In breve, si tratta di 143 appartamenti di un nuovo residence nel quartiere creativo di Wynwood, disegnati e interamente arredati da Diesel living.

L’ambitissimo progetto casa del brand include altresì arredamenti, illuminazione, pavimentazioni, tessuti ed infine oggetti per la casa. Sulla sua pagina Facebook, Rosso aveva commentato: «Sono molto orgoglioso di essere stato incluso nella lista di Ooom_inspires come una delle 100 persone più ispiratrici. Un grazie speciale a Diesel living per il nostro recente progetto immobiliare a Wynwood. La visione della moderna vita metropolitana di Diesel con focus sulla natura e sul benessere».