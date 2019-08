I dettagli fanno la differenza: gli accessori del momento

Uomini e donne, poco importa il genere: quando si parla di moda, sono gli accessori ad avere spesso l’ultima parola, in entrambi i casi.

Perché un look che possa dirsi realmente elegante e prezioso, infatti, non può assolutamente fare a meno del dettaglio giusto al posto giusto. E anche se nella maggior parte dei casi curiamo solamente l’outfit in termini di vestiti, l’attenzione agli accessori può ribaltare completamente l’esito del nostro stile. Vediamo dunque quali sono i dettagli da curare con maggiore attenzione, sia nel campo della moda maschile che in quello della moda femminile.

La bandana per capelli: dal tono rocker e dal sapore autenticamente da biker, la bandana è un accessorio che torna improvvisamente di moda. Merito di star del calibro di David Beckham, che hanno riesumato questa piccola perla dal ricco e affascinante album degli anni ’80 e ’90. A dispetto di chi la reputa “tamarra”.

Il marsupio: per scoprire un altro fantastico accessorio trendy, non serve abbandonare gli anni ’80 e ’90, anche se stavolta si parla del marsupio. Al centro di autentici scontri fra fazioni, oggi il marsupio è molto amato dagli uomini, a patto che sia elegante, sobrio e firmato da brand noti e importanti.

La sigaretta elettronica: tecnologica e di stile, la e-cig si propone come uno degli accessori più alla moda per l’uomo e per la donna moderna. Dal fumo classico si è infatti passati allo “svapo”, meglio se con una sigaretta elettronica piccola ed elegante, che evita ai vestiti di impregnarsi della puzza del fumo. E che entra comodamente in tasca, fra le altre cose.

Le borse: le donne sanno bene che, se si parla di borse, si scoperchia un autentico vaso di Pandora. E per evitare di commettere errori, è sempre il caso di allinearsi alle ultime tendenze. Tendenze che in questo 2019 si fanno molto particolari, come nel caso della borsa in stile macchina fotografica anni ’60.

Il cappello: rimaniamo nel mondo della moda femminile, citando un altro must che – soprattutto in estate – sa come rinvigorire il look di una donna. Si tratta del cappello in paglia, con la sua tesa più o meno larga, che sa aggiungere un tocco glamour al nostro outfit da bella stagione.

Gli occhiali da sole: oggi vanno di moda gli occhiali da sole vintage, come nel caso dei modelli cat-eye o dei classicissimi aviator. Una regola che vale sia per gli uomini che per le donne.

Il cappello (da uomo, questa volta): si torna ai cappelli, stavolta per gli uomini che amano uno stile più rilassato. Un esempio su tutti: i berretti da baseball. L’importante, comunque, è scegliere in base alla forma del proprio viso.