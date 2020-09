Moda 2020: i Combat Boots sono le scarpe di tendenza per l’autunno

I Combat Boots sono le calzature must have in vista di questo autunno 2020. Per molti sono considerati anche stivali con platform, tra cui rientrano anche gli anfibi, con e senza lacci. Semplici total black oppure decorati e arricchiti con fibbie o borchie che donano carattere, grinta e personalità. Versatili e abbinabili a qualsiasi cosa ( ma soprattutto adatti in ogni occasione) queste scarpe rappresentano il modello passepartout perfetto in vista di questa moda autunno/inverno firmata 2020/2021. Modelli imperdibili da inserire nella vostra scarpiera da perfette “shoes addicted”.

I Combat Boots sono le scarpe must have in vista di questo autunno 2020

Comodi, versatili, adatti in ogni occasione o contesto. Perfetti per ogni stile e look modaiolo che si rispetti. Sono abbinabili tranquillamente a qualsiasi capo e donano personalità in termini di outfit. Sono i Combat Boots. Gli stivali del momento, le calzature dall’impronta anni ’90 e dal fascino underground a cui le fashion addicted non riescono a rinunciare. I Combat Boots fanno parte del classic mood della moda grunge. Sono scarpe molto pratiche e si identificano completamente con molti look differenti fra loro.

La moda autunno/inverno 2020 vede il trionfo degli stivaletti

L’anfibio è un tipo di calzatura, più precisamente un tipo di stivale dotato di stringhe similmente allo scarpone, di uso prevalentemente militare. L’anfibio è caratterizzato dal materiale stagno e dal colore scuro. Rispetto ad altri tipi di stivale, solitamente chiusi, l’anfibio si presenta aperto sul davanti e chiuso da lacci. I Combat Boots, come afferma la stessa parola, sono scarpe da combattimento. Dotate di una forte personalità in termini di look sono degli stivali a metà polpaccio con una suola piattaforma. Quest’ultima è formato carrarmato, quindi effetto “guerriera metropolitana”. Ideale per avere una buona aderenza su strada, persino sulla terra acquitrinosa e limacciosa. Altro accessorio oltre le borchie o fibbie da valutare è l’assenza o presenza dei lacci. Nel primo caso, gli stivaletti sono semplici, dotati di zip o più facilmente con una banda elastica laterale, tipica dei chelsea boots. Queste scarpe sono semplici e comode proprio per il loro effetto ammortizzato, che dona alla camminata morbidezza e carattere.

Come abbinare i Combat Boots? I look perfetti in occasione della moda A/I 2020/2021

Come abbinare queste calzature versatili e super cool? In realtà i Combat Boots vanno bene per quasi tutte le occasioni, indipendentemente dal lavoro d’ufficio oppure dal mero street style. Sicuramente per il tempo libero le possibilità di abbinare queste calzature risulta più facile e necessaria per creare degli outfit particolari, creativi e originali. Per la vita d’ufficio o lavoro, invece, è preferibile un modello più semplice e lineare ma sempre caratterizzato dall’iconica suola ammortizzata. Gonne e pantaloni sono perfetti per realizzare look unici con i Combat Boots, come l’utilizzo del pantalone cargo oppure lo stesso ideale jeans versatile per ogni occasione. In alternativa, una lunga felpa morbida che scorre lungo i fianchi fino alle cosce. Effetto Midi dress.

I look perfetti da abbinare