I capi che andranno di tendenza nella stagione primavera estate 2023

Con l’arrivo della stagione primavera estate 2023, giunge anche il momento di fare un restyling al guardaroba e di aggiornare la propria collezione di abbigliamento. In questo articolo, mostreremo i capi che andranno di tendenza nella prossima stagione per offrire ispirazioni e consigli a chi vuole conoscere in anteprima le principali novità. Dalle nuove texture ai colori vivaci, dalle silhouette ariose ai dettagli eleganti, scopriamo quali saranno le novità del mondo della moda e quali capi non potranno mancare per la prossima primavera-estate 2023.

Crop top, colori sgargianti e armocromie

Per la stagione primavera estate 2023, il crop top rimane un capo iconico che non può mancare nel guardaroba estivo, a patto che piaccia vestirsi con il corpo molto scoperto.

Quest’anno, tra l’altro, il crop top sarà declinato in versione estiva sperimentando alcune varianti già presenti nei negozi di abbigliamento, tipo il crop top a collo alto o il crop top con le spalline.

Per quanto riguarda i colori, invece, la tendenza per la primavera estate 2023 sarà quella di osare con tonalità sgargianti e accese, come il rosa shocking, il giallo sole e l’arancione vivo, già grandi protagonisti della stagione invernale.

Ma non solo: un’altra tendenza in vista per la prossima stagione sarà quello dell’uso dell’armocromia nelle combinazioni tra capi, ovvero l’abbinamento di tessuti dello stesso colore o di diverse sfumature della stessa tonalità, per creare un look sofisticato e armonioso.

Abiti a spalline micro, fantasie floreali e colori pastello

Con l’arrivo del sole e delle belle giornate sarà di nuovo un piacere indossare abiti e vestitini leggeri. Tra questi troveremo tantissime proposte di abiti a spalline micro, che riveleranno le spalle in maniera sottile e raffinata. Questi abiti saranno disponibili in diverse lunghezze, dai mini dress agli abiti midi e maxi con texture leggere e avvolgenti.

Anche le fantasie floreali saranno un must have per la stagione primavera estate 2023, in particolare i fiori di grandi dimensioni e le fantasie botaniche dal gusto retrò. Gli abiti floreali saranno spesso abbinati con colori pastello come il rosa cipria, il lilla e il celeste, per un look romantico e primaverile senza tempo.

Non bisogna dimenticare poi il grande ritorno di tinte unite e trasparenze, due must della moda degli anni duemila che, oggi, impazzano sulle passerelle e riportano non troppo indietro nel tempo.

Scarpe e accessori di tendenza

Per completare il look si dovrà prestare attenzione anche agli accessori e alle scarpe. Una tendenza da non perdere sono le calzature dalle tonalità nudes, ideali per slanciare la figura e creare outfit raffinati. Le scarpe in colori neutri come il beige, il marrone e il rosa tenue, infatti, saranno perfette da abbinare a qualsiasi tipo di outfit, dal casual al più elegante. Quanto agli accessori, infine, la stagione primavera estate 2023 offrirà certamente dettagli in plexiglass e in materiali trasparenti, come le borse e le pochette e ornamenti vistosi, glitterati e ispirati alle tendenze delle icone pop degli anni 2000.