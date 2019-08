I capelli di Cara Delevingne sono pazzeschi e nessuno può negarlo

Cara Delevingne è molte cose: una modella di successo, attrice, attivista e ambasciatrice di vari brand (ormai anche moglie premurosa). Ed ha sempre dei capelli incredibili mentre svolge tutte queste attività. Quando si tratta di capelli, diciamo che non ha assolutamente paura di provare. . . qualunque cosa si tratti. All’inizio della sua carriera ha praticamente lasciato i suoi capelli di media lunghezza, biondo cenere. Per intenderci, quando camminava su ogni singola passerella di New York, Londra, Milano e Parigi, e contemporaneamente faceva il suo debutto come attrice in Anna Karenina.

Cara non teme il cambiamento

Ma questo non le ha impedito di sperimentare molti stili diversi. In quei primi anni giocava con trecce e onde, occasionalmente coi cappelli o con svariati e preziosi accessori. Nel marzo 2017 la Delevingne ha fatto un grande cambiamento, tagliando i suoi capelli in un lungo bob e decolorandoli in una tonalità di biondo platino che era così leggero da sembrare quasi bianco. Ma il taglio più corto non le ha impedito di fare le trecce e le onde che amava da prima, dimostrando agli oppositori quanto possano essere versatili i capelli corti. Tre mesi dopo, la Delevingne ha osato un cambio di capelli ancora più grande, arrivando al Met Gala a maggio 2017 con la testa rasata, cosa che ha fatto per il suo ruolo in Life in a Year.

Ma anche lì nessun brusio ha impedito alla Delevingne di divertirsi con il suo aspetto nuovo di pacca. Per il Met Gala, ha decorato la sua testa rasata con vernice d’argento e gioielli, accennando a tutti i colori divertenti e disegnati per lei dal suo parrucchiere, Mara Roszak. Nel 2019, la Delevingne ha intrapreso il noioso processo di farsi crescere i capelli, ma l’attrice-modella ha affrontato la sfida a testa alta. . . letteralmente. Ha mascherato l’imbarazzante fase di ricrescita con accessori strategicamente posizionati, mezze parrucche e chignon intrecciati.