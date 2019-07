Stai cercando il perfetto refresh al tuo colore di capelli, ma non sei sicura di quale tonalità dovrebbe essere la prossima fortunata? Non ti preoccupare, abbiamo trovato la tua nuova scelta: la cannella. L’ombreggiatura marrone con sfumature rosse che riscalderà la tua carnagione, ti ricorderà le notti intime passate raggomitolata accanto al caminetto bevendo vin brulè!

Indipendentemente dalla lunghezza o dalla consistenza dei tuoi capelli, questo colore risulta appropriato per l’ufficio ma anche glam per le tue serate con le amiche. Perfetto per le brune che cercano un cambiamento di grande impatto. Soprattutto nel bel mezzo dell’inverno, questo colore risveglierà sicuramente la tua bellezza che fa capolino da sotto il berretto. «I toni più caldi sono sempre una scelta appropriata nei mesi più freddi. Tutte le sfumature dipinte nei capelli sono iper moderne e funzionano su tutti i toni, dalle bionde che diventano più decise alle brune che diventano più morbide», dice l’hairstylist delle celebrità Jeanie Syfu.



«Dipende tutto dal tuo colore di base», dice Jasmin Rainieri, un esperto colorista al Julien Farel Restore Salon & Spa di New York, a cui piace anche fare balayage per ottenere questa sfumatura. «Applico un semipermanente rosso o lucido a tutta la testa che gli conferisce un punto luce più intenso. Il rosso è il pigmento più sensibile nel gruppo di colori e può sbiadirsi molto facilmente se i capelli sono asciutti. Una tintura semi-permanente inoltre non ha ammoniaca, quindi si aggrappa ai capelli più in profondità. Ciò si tradurrà in meno sbiadimento di un colorante permanente».

«Se sei molto pallido con un sottotono della pelle pesca, starai benissimo con un rosso più profondo. Se hai un sottotono più giallo, preferirei di più un mogano o un rosso cannella – dice Rainieri – È importante mantenere i capelli condizionati per combattere la perdita di colore perché i capelli secchi perdono il pigmento più velocemente. Prenota un appuntamento per il ritocco tra le 4 e le 8 settimane, a seconda della velocità con cui i tuoi capelli crescono e di come ti prendi cura dei tuoi capelli».