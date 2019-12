I calciatori che fanno più tendenza

Sempre più spesso capita che i calciatori si mostrino su giornali e riviste come vere e proprie star e icone di stile. Con i loro look influenzano la moda e fanno tendenza non solo nello sport.

Siamo lontani dagli anni in cui i calciatori poco ne sapevano di moda e di vita mondana, quando apparivano sui giornali, soprattutto durante le trattative del calciomercato, vestendo in modo sobrio e anonimo. A partire dagli anni ‘90, i calciatori si sono trasformati in vere e proprie star che sfilano sui red carpet e lanciano mode, mostrandosi veri fuoriclasse non solo sul rettangolo di gioco ma anche sotto i riflettori.

Le prime tendenza lanciate dai calciatori

A cercare bene tra le copertine e le apparizioni pubbliche di calciatori del passato, anche prima degli anni novanta ci sono stati personaggi che si sono contraddistinti come icone di tendenza. Un grande esempio è stato Diego Armando Maradona che con il suo orecchino diede vita ad una generazione di giovani ragazzi che lo imitavano, portando con spavalderia sul lobo un piccolo diamante, tendenza andata avanti per anni. Negli anni successivi tra i calciatori più blasonati si sono avute molte capigliature ossigenate, un’acconciatura che ha davvero caratterizzato la moda gli anni novanta.

I look dei calciatori Italiani

Da lì in poi i trend lanciati dai calciatori sono stati davvero tanti. Volendo restare entro i confini nazionali un gran esempio è Mario Balotelli, il calciatore dai mille look, che con le sue creste e i suoi improbabili tagli e colori di capelli ha lanciato tendenze che hanno ispirato i più giovani e non solo.

I look dei calciatori stranieri

Se parliamo di calciatori stranieri che fanno moda non possiamo non menzionare David Beckham, ex calciatore e modello. Negli anni Beckham oltre a confermarsi sempre un grande campione sul campo si è contraddistinto come icona di bellezza ed eleganza. Un personaggio che non ha mai smesso di stupire dentro e fuori dal campo con i suoi look, specialmente in fatto di capelli che sono passati dall’essere rasati totalmente a capelli raccolti in piccole treccine, ha lanciato tendenze che hanno avuto risonanza mondiale. Ma non solo i capelli, fanno tendenza il suoi look classici come i suoi stili più sportivi, insomma non sbaglia mai un tipo anche in fatto di moda. Del resto il gene della moda sembra essere di famiglia, infatti, David è sposato con l’ex Spice Girls, Victoria Adams in Beckham, che da pop star degli anni ‘90, idolo di milioni di ragazzine, si è reinventata stilista di fama internazionale. Victoria ha saputo annientare ogni pregiudizio interno alla moda contro i personaggi famosi che diventano stilisti, avendo dalla sua parte un fatturato e un prestigio in continua crescita; sicuramente immaginiamo che in fatto di stile non abbiamo avuto problemi ad aiutare il marito. Beckham non è il solo calciatore internazionale icona di stile, un altro grande esempio è Cristiano Ronaldo, attaccante del Real Madrid del Portogallo e ora alla Juve, a lui il merito di riuscire a creare uno stile tutto suo che a volte non brilla per eleganza ma che si contraddistingue sempre per il grande affascino.