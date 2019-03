View this post on Instagram

🖤🖤 @FENDI 🖤🖤 THANK YOU, all my love every time!!!! @karllagerfeld @alessiapellarini @chaos @silviaventurinifendi @pg_dmcasting @samuel_ellis @sammcknight1 @amandaharlech @peterphilipsmakeup Incredible team as always, such an honor ! 🖤💎🖤