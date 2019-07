Ci sono alcuni elementi che hai assolutamente bisogno di trovare pronti e stirati nel tuo armadio. Capi che costituiscono le basi del tuo guardaroba; sono i veri must have, non importa quale sia il tuo stile, essi rappresentano l’essenziale del guardaroba. Un item, per essere considerato imprescindibile, deve possedere tre attributi importanti:

VERSATILITÀ

Un fattore chiave nella versatilità è il colore. Poiché gli elementi essenziali del guardaroba devono essere abbinati a molti altri indumenti, tendono a essere monocromatici e di colore neutro. Un blazer che puoi abbinare con una gonna, dei pantaloni o un paio di jeans è un buon esempio.

Deve essere di buona qualità, forse anche eccezionale. Chiunque stia ricreando un guardaroba essenziale dovrebbe essere in grado di poterlo sfruttare al massimo. L’alta qualità significa anche che, oltre a garantire una vestibilità impeccabile, sullo stesso capo ti puoi affidare ancora e ancora nel tempo.

Dovrebbe rientrare in uno stile classico, per evitare che il tuo guardaroba possa inevitabilmente risultare fuori moda.

Little Black Dress aka ABD aka Tubino Nero

Ah, il tubino nero. Dovrebbe essere sexy, ma sofisticato. Dovrebbe essere ben fatto e adattarsi come un guanto. Dovrebbe nascondere i tuoi difetti e accentuare i tuoi punti forti. Può andare dal giorno, portarlo in ufficio con un cardigan o un blazer, un backpack e scarpe basse, fino alla sera, togli il blazer o il cardigan e aggiungi un po ‘di trucco, gioielli e tacchi.

Il Blazer

Il blazer è la chiave nel tuo guardaroba. Soprattutto se è nero, va praticamente con tutto e ne puoi cambiare l’aspetto semplicemente cambiando gli accessori. Il blazer ha bisogno di adattarsi perfettamente al tuo tipo di corpo: se vuoi apparire più alto, scegli un blazer più lungo; se vuoi accentuare il tuo bel girovita, assicurati che sia di una cintura stringere nel punto giusto.

Trench Coat Beige

Il classico trench è una base indispensabile perché non passa mai di moda e puoi indossarlo praticamente in ogni stagione e se decidi di adottare un classico trench, soprattutto se beige, ti durerà per anni. Assicurati che il cappotto si adatti alle spalle (non vuoi affogare nel tuo cappotto e dovresti sempre indossare i tuoi vestiti; non dovrebbero indossarti loro) e scegli uno stile e una lunghezza che ti danno l’aspetto che desideri. Se hai intenzione di indossarlo sia sopra gli abiti che sopra i pantaloni, assicurati che sia abbastanza lungo da non far sporgere i tuoi vestiti dal fondo.

Borsa Nera in Pelle

Una borsa di pelle nera è una borsa perfetta ovunque, una borsa che puoi portare a lavoro, a pranzo, a cena e anche a fare shopping nel fine settimana. Si accompagna a tutto e ti sentirai a tuo agio nell’usarla con qualsiasi colore potresti indossare. Dovrebbe essere di medie dimensioni: abbastanza grande da contenere tutto ciò di cui hai bisogno durante il giorno, ma non così grande da sembrare imbarazzante se ti ritrovi a correre direttamente a cena dal lavoro.

Blue Jeans

Tutti dovrebbero avere un paio di jeans preferiti, sai, il tipo di jeans che ti fa sentire sexy e comoda allo stesso tempo. Dovrebbero essere attuali nello stile e il taglio dovrebbe lusingare le tue curve migliori. La grande notizia è che oggigiorno le aziende di jeans propongono jeans che si adattano ad ogni tipo di corpo: se hai delle belle gambe, vai di jeans attillati; se vuoi distogliere l’attenzione dal punto vita, scegli un jeans svasato, al contrario punta alla vita alta; e se vuoi investire solo in un paio di jeans, vai con il denim scuro, perfetto all day and all night.

Décolleté Nude

Le décolleté nude vanno con tutto. Se ti puoi permettere solo un paio di décolleté, vai con un tacco un po’ più spesso, soprattutto se non sei abituata a camminarci. Inoltre è il capo in cui è consigliato spenderci un po’ di più, devono essere comode, dunque assicurati che lo siano! Non aspettare che si intromettano nella fantastica serata che stai vivendo, che sarebbe fantastica solo se non ti facessero male i piedi. Investi dei soldi in un pellame morbido e comfort.