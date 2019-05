Che tu sia il tipo di persona che ama sguazzare tra le onde o il tipo che preferirebbe sorseggiare un margarita mentre legge un buon libro, una cosa è certa: i giorni in spiaggia sono i giorni migliori. E sai cosa li rende ancora migliori? L’abito giusto. E con il “vestito giusto” intendiamo qualcosa da indossare sopra il costume da bagno che ti faccia sentire sicura, a tuo agio e pronto per un momento Kodak senza sembrare troppo vestita. Un look da spiaggia perfetto, insomma.

Abbiamo deciso di setacciare Instagram per raccogliere buone idee sul perfetto look da spiaggia. Non sorprende che le migliori siano nate da blogger alla moda, da it-girl e da influencer esperte delle passerelle. Quindi se vieni in una località costiera o partecipi ad una festa in piscina questa estate, considera queste idee di look da spiaggia come le idee più eleganti direttamente dalla tua guida ufficiale!

#1 Paglia Is The Way

Per quanto amiamo i classici cappelli in paglia, come il Panama per intenderci, siamo davvero innamorati follemente di questo look con visiera: è decisamente più sportivo e inaspettato. Crea coesione con una borsa in coordinato con cerchi di paglia e pantaloncini a vita alta.

#2 Chic

Se non hai intenzione di nuotare e il tuo obiettivo n. 1 è quello di farti scattare una foto fantastica, considera la possibilità di legare una sciarpa di seta stampata come fosse un top bikini improvvisato. Abbinalo a pantaloni di lino a vita alta per un tocco più casual, e poi aggiungi un accento attraverso grandi cerchi d’oro e raffinate collane sovrapposte.

#3 Sofisticata

Diventa tutto più facile con un maxi abito oversize. Sciolto, traspirante e sofisticato, è tutto ciò che si può desiderare in un abito da spiaggia. Amiamo anche l’abbinamento ad una graziosa borsetta di perline per condire le cose e mantenere comunque il suo aspetto intrigante.

#4 Summer Vibes

I parei sono stati fatti letteralmente per la spiaggia, quindi se hai in programma di passare un sacco di tempo in acqua quest’estate, dovresti sicuramente averne uno a portata di mano. Sono super facili da regolare a proprio piacimento e, quando li si accoppia con un crop top, si ottengono vibrazioni estive istantanee!

