Hotel in Svizzera senza pareti né soffitto. L’ultima frontiera del turismo ecosostenibile

Chiunque abbia mai sognato di dormire all’aria aperta, sotto ad un cielo stellato o magari sui monti, si nega pronto: arrivano dai 4 Cantoni grandi notizie. Ebbene, proprio in Svizzera è possibile prenotare un soggiorno in un hotel immerso nella natura nel significato letterale del termine, poiché ogni stanza non ha pareti. Le stanze in questione, sono proprio senza pareti o tetti, dotate solo di un ampio letto matrimoniale, comodini e abat-jour. Al rilassante quadretto si abbina bene poi la presenza di un maggiordomo, pronto a coccolare gli ospiti con una gustosa colazione a letto alle prime luci dell’alba.

Il Null Stern Hotel, che letteralmente significa ‘hotel a zero stelle’ è sito in diverse zone della Svizzera ed è frutto della creatività del gruppo tedesco Null Stern. Il gruppo è stato fondato dai concept artist Frank e Patrik Riklin, in collaborazione con Daniel Charbonnier, professionista della Minds in Motion SA, servizio d’ospitalità alberghiera internazionale. Gli stessi che, qualche anno fa, hanno dato vita ad un hotel minimal realizzato all’interno di un ex bunker nucleare a Teufen.

Senza pareti né soffitto: ultima frontiera del turismo ecosostenibile

Tramite questo nuovo hotel si porta avanti quella che è una proposta ormai fattasi largo nell’ultimo decennio, del turismo eco sostenibile. Per passare una serata speciale si può dunque scegliere una camera ad Eschen, sotto i monti; inebriarsi tra i profumi dei vigneti di Thal, nel Canton San Gallo; oppure soggiornare nelle splendide zone del Canton Turgovia. Oppure ancora, prenotare una stanza sulle colline di Toggenburg, godendo di una vista mozzafiato sulla valle del Reno. Il prezzo di una ‘stanza’ si aggira attorno alle 295 euro a notte, una cifra che comprende l’offerta maggiordomo e la colazione nella suite. Nessuna remora in alcun caso, perché Frank e Patrik Riklin hanno pensato proprio a tutto. Nel caso in cui dovesse venire mal tempo si ovvierà spostando la prenotazione senza costi aggiuntivi.