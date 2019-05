Dove vanno i ricchi in vacanza? Sono gli hotel più cari del mondo frequentati da celebrity, personalità e membri delle famiglie reali. I prezzi delle camere sono altissimi e una struttura di queste si trova proprio qui in Italia: ma non è il più costoso, anzi. Pronti a sognare? Ecco i cinque hotel più cari del mondo.

Villa Bellissima, Buonconvento (Siena)

E’ un borgo diffuso con edifici risalenti all’800 trasformato in un resort di lusso nella campagna toscana. Ha 22 suite nel casale principale e quattro antiche cascine ristrutturate. Ha una biblioteca, il teatro, la cantina e il gazebo nello splendido parco, dove si trovano anche una grande piscina ovale, campi da tennis e la Spa.

PREZZO: 150.000 euro alla settimana.

Nygard Cay, Bahamas

Un resort privato su un’isola privata con 10 suite, 2 piscine, scivoli d’acqua, 5 Jacuzzi, uno yacht di 30 metri, un’imbarcazione da pesca di 15 metri e 2 vetture Hummer a disposizione, campi da tennis e da pallavolo e un cinema per 24 persone. Tra gli ospiti abituali ci sono Oprah Winfrey, Sean Connery e Robert De Niro.

PREZZO: 35.000 euro a notte/persona

Necker Island, British Virgin Islands

Fatto costruire da Sir Richard Branson, patron della Virgin, questo resort di lusso si trova su un’isola privata a Nord di Virgin Gorda. Ha uno staff di 60 persone e può ospitare fino a 28 persone. Ci sono sei bungalow chiamati Bali House, ciascuno con una suite, e la Temple House, la residenza della famiglia Branson, che comprende una suite e un edificio separato, il Love Temple. Sull’isola si possono praticare tutti gli sport acquatici possibili e immaginabili. Ci sono diverse infinity pool e si possono fare passeggiate, si organizzano serate a tema, casinò e grigliate sulla spiaggia. Bisogna dividere l’isola con oltre 200 fenicotteri.

PREZZO: 40.000 euro a notte/persona

Royal Penthouse Suite dell’Hotel President Wilson, Ginevra

E’ la suite più cara del mondo nonché la più esclusiva. Misura circa 1.700 mq e occupa l’intero ottavo piano dell’hotel. E’ riservata a importanti personalità e a membri delle famiglie reali. Comprende 12 camere e 12 bagni, una sala da pranzo per 26 ospiti, ascensore privato, sala biliardo, salone, biblioteca, stanza per le guardie del corpo e accesso privato all’eliporto. Quasi tutte le camere hanno vista sul Lago di Ginevra e sulle Alpi. Per garantire la sicurezza degli ospiti ha vetri antiproiettile, pulsanti anti-panico, una cassaforte a grandezza d’uomo e porte blindate.

PREZZO: 60.000 euro a notte/persona.

Luxgallery consiglia: Elisabetta Canalis e la figlia Skyler Eva come due gemelle sfoggiano un look identico