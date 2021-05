Hotel di Lusso a Roma: la capitale si prepara a grandi aperture. La pandemia ha messo in ginocchio tanti settori ma i più colpiti sono sicuramente la ristorazione e il turismo. Gli hotel sono stati chiusi in tutta Italia per tanto tempo ma qualcosa si sta muovendo e sopratutto qualcuno sta investendo. Roma si prepara alle Big Opening.

Hotel a Roma

Dopo un periodo di chiudere di restrizioni e di lockdown c’è qualcuno che ora ha davvero voglia di ripartire. Come si dice: «non può piovere per sempre». Il settore alberghiero ha sofferto tanto, ma ora è il momento di sbocciare di nuovo. Roma è in pole position. Infatti nella capitale si stanno concentrando nuovi grandi investimenti dell’hotellerie internazionali. Prossimamente nella città eterna si verificheranno aperture di hotel di lusso a catena.

Le opening degli Hotel a Roma

Il primo nuovo hotel di lusso a Roma che aprirà al pubblico sarà il W Hotel del gruppo Mariotti. La struttura di trova nei pressi di piazza di Spagna. Successivamente toccherà al The Hoxton: il primo hotel in Italia del brand inglese Ennismore. Questa estate debuterranno anche il Soho House nel quartiere di San Lorenzo e il Mama Shelter. Questo hotel sostiene l’affordable luxury.

Il citizenM invece aprirà lue sue porte al pubblico probabilmente nel 2022. La struttura sarà munita di docce emozionali e camere ipertecnologiche. Sempre il prossimo anno è previsto anche l’arrivo di Six Senses, del gruppo Ihg, in zona Trevi.

Gli investimenti ti continuano a dare i poirpri frutti anche nel 2023 che vedrà l’entrata in società del Jo & Joe del gruppo Accor e il famosissimo Hotel Minerve in piazza della Minerva. Insieme ci saranno lo spagnolo Room Mate, sempre sul segmento Millennials e il Moxy Rome al Parco de’ Medici.