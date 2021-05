Hotel di lusso. Il Bellevue a Cogne offre lusso ad alta quota: pane caldo e spa. Che altro?!

Oggi ci soffermeremo ad ammirare una tipica dimora di montagna: l’hotel di lusso Bellevue di Cogne (Ao). La dimora ha visto la luce nel 1925 grazie alla famiglia Cuneaz che l’ha costruita con l’intento di creare una casa accogliente in cui i villeggianti potessero trovare tutti i comfort dei migliori alberghi dell’epoca.

L’hotel di lusso Bellevue è situato in zona protetta da rigidi vincoli paesaggistici, nel bel mezzo dei prati di Sant’Orso, di fronte al Gran Paradiso e ai suoi ghiacciai. I battenti l’albergo li apre il 21 di maggio. Più edifici vanno a comporre il Bellevue nella sua interezza. L’edificio principale è il cuore pulsante di tutta la struttura ricettiva: 30 camere e suite, il ristorante Bellevue, l’area benessere “Le Sorgenti del Gran Paradiso”, il soggiorno, il bar, la biblioteca, la terrazza e lo spazio giochi bimbi. In un secondo stabile si trovano sei suite più nuove e al piano terra il ristorante tipico “Bar à Fromage, restaurant de montagne”. In uno chalet adiacente troviamo tre camere con camino, la sottostante cantina di stagionatura dei formaggi e la crotta. Poi ancora la boutique dell’Hotel di lusso “Le Marché aux Puces” e “La Brasserie du Bon Bec”.

La cucina propone emozioni di alto livello. Le verdure dell’orto, il pane artigianale, i grissini, le marmellate e i dolci per la colazione e le focacce appena sfornate sono solo alcuni esempi delle attenzioni che rendono piacevole la vacanza al Bellevue. Così come si legge sul sito italiaatavola.net. Il Bar à Fromage, restaurant de montagne è un locale dalla decisa impronta montanara, a cominciare dalla struttura che si articola intorno al focolare. Per non parlare della suggestiva Spa dell’hotel di lusso Bellevue: 1200 mq. di benessere. Due piscine con getti d’acqua e sali minerali, sei tipi di saune, due bagni turchi, una grotta salina, una sauna a raggi infrarossi, una vasca idromassaggio, una grotta polare, due docce sensoriali, una palestra attrezzata Technogym e molteplici spazi relax.