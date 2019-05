Dobbiamo ammetterlo, i gatti sono gli animali più fashion, ricordiamo la piccola Choupette, la gattina di Karl Lagerfeld. Impossibile non coccolarli e per chi non si fida a lasciare il proprio gattino sotto l’occhio vigile del vicino di casa, non preoccupatevi, sono arrivati gli hotel di lusso per queste meravigliose creature.

“Io non potrei mai lavorare, soprattutto leggere, se non fossi completamente solo. Detesto la vita di tipo coniugale e ho un solo grande amore, la mia gattina Choupette: è una presenza meravigliosa, morbida, sfuggente, soprattutto silenziosa”. Karl Lagerfeld

Milano la città felina

Nel dicembre 2018 è stato aperto, via Comelico 18, a Milano “Dimensione Gatto” un Cat Luxury Hotel, uno dei primi in Italia, non lontano da piazzale Libia, dove i felini trascorrono le vacanze non rinchiusi da soli dentro le gabbie ma liberi, in un loft di 120 mq che accontenta tutte le loro esigenze di avventura e socialità, a partire da 20 euro a notte.

I gatti vivono l’esperienza in hotel a suon di musica, diffusa in ogni ambiente. Annalisa Mantovanelli, 47 anni è la titolare di questo albergo felino a 5 stelle. Fino al 2017, Annalisa era un architetto. Ma improvvisamente, ha deciso di dire basta, per inseguire il sogno che aveva sin da bambina: lavorare con gli animali.

“Sono felicissima di questa mia scelta”, dichiara in un’intervista al ilgiorno.it, e continua dicendo: “Ho costruito una struttura a loro misura. Da noi i gatti non sono solo amati e coccolati ma sono liberi di essere se stessi, di giocare e riposare, di seguire il loro istinto. All’inizio i nostri ospiti vengono sistemati in apposite casette di legno, affinché si ambientino ed osservino cosa succede intorno. Dopo un giorno, al massimo due, si sentono pronti per uscire ed esplorare dove e come più preferiscono lo spazio, anche in altezza. Oltre a giochi e passatoie sospese, hanno a disposizione una parete da arrampicata alta 4 metri”.

Come funziona

Un vero e proprio alloggio di lusso, con tanto di palestra, ma anche vitto selezionato. I gatti, insomma, qui se la passano benissimo e i loro padroni possono assicurarsi del loro stato di salute grazie a foto e video che vengono inviate ogni giorno e in più il pacchetto offre la password di accesso alle webcam presenti nel loft. L’ampio spazio a disposizione presenta numerosi nascondigli, permettendo loro di godersi la vacanza senza stress.