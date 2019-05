Questo mese di luglio Netflix ci riporterà finalmente a Hawkins per la terza stagione di Stranger Things. Mentre il ritorno dello spettacolo è già di per sé estremamente emozionante, una capsule collection imminente di H & M darà a tutti coloro che hanno intenzione di guardare Netflix rilassandosi a bordo piscina, l’opportunità di indossare i capi visti nella serie.

Una finestra su Hawkins in anteprima

Il protagonista della campagna pubblicitaria è Dacre Montgomery, che interpreta il ruolo di Billy Hargrove nella serie Stranger Things. Lo spot della campagna è by Matt Jones, noto fotografo e regista britannico, ed è chiaramente ispirato al SottoSopra della serie.

La capsule collection è completa di T-shirt, shorts, tutine, costumi da bagno e accessori da bordo piscina, tutti omaggio all’iconico stile anni ’80 dello spettacolo e alle pigre giornate estive. La visiera rossa e trasparente donerà al tuo costume intero un look retrò, mentre il completo da bagno fucsia e verde acqua ha un deciso effetto vibrante. L’intera collezione ti farà sentire un adolescente negli anni ’80. Tutto ciò di cui avresti bisogno è una frangia super folta e saresti pronto per il glam.

Se non sei molto per la spiaggia o la piscina, ci sono altri pezzi nella collezione di capsule che potrebbero attirare la tua attenzione. Ad esempio, ci sono t-shirt retrò che assomigliano molto ai vestiti che indossano i personaggi principali. Non ci sono spoiler qui, ma si può dire che il team di H & M ha avuto modo di collaborare con la prossima stagione e che alcuni capi della collezione saranno anche indossati nella serie. Quindi a voi scoprire questi Easter Egg all’interno degli episodi.

Luxgallery consiglia: È ufficiale, le piume sono la tendenza più hot di questo 2019